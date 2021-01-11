Общество

К реставрации памятника «Ледовое побоище» готовятся в Псковском районе

Подготовлена аукционная документация для заключения муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по реставрации памятника «Ледовое побоище» под Псковом. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко, отвечая на вопрос псковички на сайте губернатора 11 января.

«Из-за высокой стоимости разработки проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия возникла необходимость внести изменения в бюджет муниципального образования "Псковский район", в связи с этим срок размещения закупки перенесен на январь-февраль 2021 года», - отметил он.

В своем обращении псковичка указала не необходимость благоустройства дорожек и плит, а также обновления туалета, который расположен возле памятника. «Памятник Александру Невскому - это излюбленное место отдыха для жителей города, здесь занимаются спортом люди (бегают, делают зарядку, катаются на лыжах и лыжероллерах), в вечернее время сюда стекается молодежь, постоянным потоком приезжают туристы. Думаю, не стоит ждать 20 с лишним лет до 800-летия Ледового побоища, и (нужно - ред.) начать благоустраивать территорию уже сейчас», - добавила она.