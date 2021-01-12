Общество

Неделя памяти жертв Холокоста пройдет в Пскове

Серия мемориальных и образовательных мероприятий, посвященных памяти жертв Холокоста, пройдет с 18 по 31 января в Псковской областной научной библиотеке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, межрегиональную научно-просветительскую конференцию «Холокост. Новая история», выставки-просмотры, «Мемориальный диктант», громкие чтения, Час истории, i-концерт-реквием «Суждено было выжить» проведут на официальном сайте библиотеки и площадках групп библиотеки в социальных сетях.

С программой можно ознакомиться здесь. Дополнительную информацию о мероприятиях можно получить у куратора программы Ирины Королевой, e-mail: i-koroleva@bk.ru.