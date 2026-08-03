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Больше трети респондентов ПЛН никогда не отвечают на звонки с незнакомых номеров

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35,4% опрошенных псковичей не отвечают на звонки с незнакомых номеров, чтобы защититься от мошенников. Данные следуют из еженедельного опроса Псковской Ленты Новостей. В нем приняли участие 147 человек.

Наиболее популярной стратегией защиты оказался полный отказ от общения с неизвестными абонентами. 35.4% опрошенных заявили, что принципиально не поднимают трубку, если звонят с незнакомого номера. Еще 31.3% участников опроса готовы вступить в диалог, но сразу же прекращают разговор, как только чувствуют неладное.

Комплексный подход демонстрируют 18.4% респондентов: они прибегают ко всем известным способам защиты от киберпреступников. 

6.1% респондентов признались, что для защиты от мошенников установили официальный самозапрет на оформление кредитов. 3.4% опрошенных используют устоявшийся маркер — задают подозрительному собеседнику вопрос «Чей Крым?», рассчитывая сбить злоумышленников с толку и вызвать у них раздражение, тем самым разоблачить. Лишь 2.7% указали, что при защите от мошенничества полагаются на специализированные антиспам-приложения и автоматические определители номеров.

0,7% участников опроса никогда не сталкивались с мошенниками. Отнеслись к вопросу с юмором, выбрав вариант «Я сам мошенник!», также 0.7% респондентов.

Результаты опроса показывают, что общество постепенно вырабатывает иммунитет к уловкам мошенников. Главным оружием граждан остается либо сторонний софт, либо пассивная гигиена связи — игнорирование неизвестных контактов и немедленный разрыв подозрительных разговоров. Люди предпочитают не вступать в игру с злоумышленниками, понимая, что лучшая защита от манипуляции — отсутствие контакта с ними.

На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Верите ли вы, что топливный кризис миновал?

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