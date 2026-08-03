В Псковской области пресекли попытку ввоза почти 20 тонн баранины с нарушениями в документах

На складе временного хранения, расположенном в Псковской области, государственными инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проведен ветеринарный контроль партии замороженной баранины в тушах общим весом 19,8 тонн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

По результатам проведенного инспекторами ведомства совместного с должностными лицами Псковской таможни таможенного досмотра с полной выгрузкой товара на складе временного хранения установлено несоответствие количества мест товара: в ветеринарных сопроводительных документах заявлено 723 места, фактически при пересчете, установлено 973 места. Таким образом, установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на баранину замороженную в количестве 250 мест, следующую из Республики Молдова на территорию Российской Федерации.

Ввоз партии баранины на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза. Товар возвращен на сопредельную территорию.