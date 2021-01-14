Общество

Псковский губернатор сделает прививку от коронавируса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сделает прививку от коронавируса после снижения уровня антител в организме. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24» 15 января.

Он напомнил, что недавно переболел COVID-19, поэтому в настоящее время у него высокий уровень антител. «Как только антитела будут снижаться, обязательно ее поставлю (прививку - ред.)», - пояснил Михаил Ведерников. Из сотрудников администрации области пока прививку от коронавируса не сделал никто, добавил он.

«На сегодняшний день 208 человек сделали прививку, - продолжил глава региона. - В основном это медики, педагогические работники и люди, которые находятся в зоне риска». По его словам, до конца февраля ожидается поступление в регион 28 тысяч доз вакцины от коронавируса.

«На сегодняшний день у нас работает 8 пунктов вакцинации, запись идет полным ходом - жители начинают подавать заявки через Единую диспетчерскую службу, поэтому готовность у нас высокая. И планируем, что в течение недели, десяти дней во всех районных и межрайонных больницах у людей будет возможность записаться на прививку и сделать ее по месту проживания», - сказал губернатор.

Также Михаил Ведерников напомнил об алгоритме проведения вакцинации: «Люди от 18 лет могут позвонить на телефон ЕДДС, к концу месяца такая же возможность будет доступна через единый медицинский портал Псковской области. Пациент записывается, ему назначается время, он приезжает в медучреждение, заполняет анкету. Если у него нет признаков "ковида", внешних проявлений, по анкете проходит, ему сразу же делается первая прививка. Потом по телефону его приглашают на вторую по истечении 21 дня».

В сельской местности для вакцинации будут работать выездные бригады, также будет организован подвоз до места вакцинации тех, кто на нее записался.