Общество

Анна Кузыченко надеется, что ремонт технического лицея завершат в течение года

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко надеется, что ремонт здания технического лицея на улице Некрасова, 9 будет завершен в течение 2021 года. Предстоящий ремонт и связанный с этим переезд лицея на другую площадку она прокомментировала в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«По вопросу изменений в жизни учащихся и педагогов лицея можно с уверенностью сказать, что все идет по плану. Мы с великой радостью в прошлом году приняли новость о том, что порядка 200 миллионов рублей благодаря госпрограмме, при содействии губернатора Михаила Ведерникова, наконец-то, выделили на ремонтные работы уникального здания и уникального учреждения образования», - подчеркнула она.

К настоящему времени проектно-сметная документация находится на госэкспертизе. «Это памятник архитектуры и культурного наследия и здесь не все так просто, как хотелось бы. Тем не менее этот год начинается с положительных новостей. Движение в здание ПТЛ начнется в феврале. В сроках ремонтных работ обозначен только 2021 год, и, мы надеемся, что строители и все причастные к этой работе справятся, выдержат эти сроки», - отметила Анна Кузыченко.

Напомним, благодаря достигнутой договоренности с руководством псковского университета на время ремонта технический лицей «переедет» на улицу Некрасова, 24. «Благодаря этому дети не будут рассредоточены по другим школам, и учителям не придется перемещаться из одной школы в другую, чтобы вести образовательный процесс», - пояснила она.

Немаловажным, по мнению Анны Кузыченко, является тот факт, что в период ремонта лицеисты будут учиться в той же географической локации, что и раньше.

Помещение в той же самой географической локации, в центре города, нашли для всего коллектива ПТЛ. Ранее администрация рассматривала возможность переезда лицея в здание бывшего ФИНЭКа на Крестовском шоссе, 2А, но эта идея получила не очень положительные отклики со стороны общественности, поэтому власти города стали искать другие варианты.

Добавим, в течение января технический лицей будет работать в прежнем здании. «За это время мы подготовим помещения на Некрасова, 24 и с февраля образовательный процесс в штатном режиме продолжится в новом помещении», - сообщила начальник управления образования, подчеркнув, что здание имеет положительные заключения Госпожнадзора и Роспотребнадзора и соответствует всем требованиям, предъявляемым к образовательным организациям.

«Никаких критичных изменений для образовательного процесса ПТЛ, связанных с переездом, быть не может. Администрация города Пскова предприняла все возможные меры, чтобы лицей оставался достойной образовательной площадкой», - заключила она.