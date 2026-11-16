С 16 по 27 ноября управление Роспотребнадзора по Псковской области проводит Всероссийскую горячую линию, посвященную защите прав потребителей транспортных услуг. Специалисты ответят на вопросы о перевозке пассажиров, грузов и багажа, а также о сопутствующих услугах, таких как погрузка и экспедирование. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Граждане могут узнать о своих правах в случае задержек рейсов, повреждения вещей или некачественного обслуживания. Номера телефонов местных консультационных пунктов опубликованы на официальном сайте территориального органа ведомства.

Также работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора, который принимает звонки круглосуточно по бесплатному номеру 8 800 555 49 43.