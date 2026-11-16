В красногородской деревне Ночево обустроили пожарный водоём, благодаря победе в конкурсе ТОС

Пожарный водоём в деревне Ночево Красногородского муниципального округа благоустроили. Как сообщили в правительстве Псковской области, работы провели благодаря победе проекта территориального общественного самоуправления (ТОС) «Ночево» в областном конкурсе.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В ходе благоустройства специалисты очистили береговую линию, расширили и углубили водоём. Также оборудовали подъезд для пожарной техники и создали условия для безопасного забора воды при чрезвычайных ситуациях. На территории установили необходимые знаки. Все работы завершены и приняты комиссией.

Проект «Пожарный водоём - забота о будущем» реализовали при поддержке администрации округа и участии местных жителей. Обновлённый водоём позволит повысить пожарную безопасность Ночево и соседних населённых пунктов.Кроме того, в деревне завершили ещё один проект ТОС - «Активное село». Возле уличной сцены Ночевского сельского клуба установили скамейки и оборудовали площадку для занятий спортом.