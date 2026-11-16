 
Общество

В красногородской деревне Ночево обустроили пожарный водоём, благодаря победе в конкурсе ТОС

0

Пожарный водоём в деревне Ночево Красногородского муниципального округа благоустроили. Как сообщили в правительстве Псковской области, работы провели благодаря победе проекта территориального общественного самоуправления (ТОС) «Ночево» в областном конкурсе. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В ходе благоустройства специалисты очистили береговую линию, расширили и углубили водоём. Также оборудовали подъезд для пожарной техники и создали условия для безопасного забора воды при чрезвычайных ситуациях. На территории установили необходимые знаки. Все работы завершены и приняты комиссией.

 

Проект «Пожарный водоём - забота о будущем» реализовали при поддержке администрации округа и участии местных жителей. Обновлённый водоём позволит повысить пожарную безопасность Ночево и соседних населённых пунктов.Кроме того, в деревне завершили ещё один проект ТОС - «Активное село». Возле уличной сцены Ночевского сельского клуба установили скамейки и оборудовали площадку для занятий спортом. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Алёна Романовна
Балан

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026