Историю дореволюционной России обсудят на всероссийской конференции в ПсковГУ

Псковский государственный университет 10-11 декабря проведет Всероссийскую научно-практическую конференцию, посвященную истории повседневности и государственной политики в дореволюционной России. Мероприятие пройдет в смешанном формате с возможностью очного и дистанционного участия. Об этом сообщили в министерстве культуры Псковской области.

Организаторам выступает ПсковГУ при поддержке Российского государственного архива древних актов и Государственного архива Псковской области. К участию приглашаются исследователи, преподаватели, а также сотрудники музеев и архивов.

В программе заявлены такие темы, как история провинциального общества, взаимодействие чиновников и населения, культура и быт, а роль церкви в жизни социума до 1917 года. По итогам работы планируется издать сборник научных статей с индексацией в РИНЦ. Публикация для авторов будет бесплатной.

Подать заявку на участие можно до 26 ноября.