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Общество

«Акценты» Донецкого: Камбэк Навального, федеральная музеефикация и хайп на цепных мостах

15.01.2021 18:51|ПсковКомментариев: 6

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска :

«I’ll be back». Оппозиционер Алексей Навальный объявил о том, что намерен вернуться в Россию.
Музейлэнд на Великой. Псково-Изборский музей-заповедник официально перешел под управление Минкульта.
PR в инстаграме. Цепные мосты в Острове стали звездой интернета.

Наш первый после новогодних каникул выпуск начнем с традиционного микса главных новостей недели. И самая важная новость, тут уж никуда не денешься, вновь связана с пандемией коронавируса, этого главного «ньюсмейкера» прошедшего года и, увы, продолжающего влиять на нашу повседневную жизнь в году наступившем.

Ну, а чего мы хотели? Можно верить в рождественские чудеса, но Дед Мороз и Снегурочка, даже вместе с примкнувшим к ним Санта Клаусом, победить эту заразу не в силах. Остается надеяться на ресурсы современной системы здравоохранения и достижения фармацевтики, то есть на массовую вакцинацию.

В среду, 13 января, в ходе совещания с правительством Владимир Путин поручил кабмину начать массовую вакцинацию всех россиян уже с начала следующей недели, с 18 января. По словам президента, премьер-министр Мишустин ранее уже доложил ему, что промышленность «не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины». Цитирую Путина: «Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации. Слава богу, наша вакцина не требует при перевозке каких-то экстренных условий, таких как минус 50, минус 70 градусов. У нас все гораздо проще и эффективнее работает».

Как доложила вице-премьер Голикова, несмотря на праздничные дни, вакцинация населения в стране шла в плановом режиме. За три дня, с 11 по 14 января, в регионы якобы поставлено около 600 тысяч доз препарата. Я намеренно употребил союз «якобы», поскольку у нас на Псковщине этой «массовой вакцинацией» пока почему-то и не пахло. Все происходит где-то в столицах и за Уралом. Губернатор Ведерников в ходе селекторного совещания по эпидобстановке 14 января сообщил, что в регион поступило всего 3 тысячи доз препарата и прямо признал, что - цитирую: «Мы не ожидали, что вакцинация с понедельника будет носить массовый характер. Думали, что в приоритетные группы попадут медики, учителя».

Тем не менее, руководитель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко заверила губернатора, что прививочные пункты будут открыты практически в каждой медицинской организации региона, и все необходимое холодильное оборудование, если возникнет такая потребность, будет поставлено, цитирую: «Мы понимаем, что в связи с массовой вакцинацией будет большая нагрузка. Мы будем развертывать прививочные пункты в каждой мед. организации. Нужно поставить холодильное оборудование, мы к этому привязаны».

Псковичам можно обращаться в свои поликлиники по месту жительства с целью вакцинации от коронавирусной инфекции. В первую очередь вакцинация показана гражданам старших возрастных групп (55+), и тем, у кого имеются хронические заболевания: диабет, ожирение и так далее. Все это, понятно, на уровне медийных рекомендаций, а как оно будет происходить на самом деле, конкретно, в реале, на местах, мы, благодаря тем же соцсетям, увидим в ближайшее время.

Пока же, если верить постпраздничной статистике, уровень заболеваемости в регионе, как и в целом по стране, заметно снизился; мы вроде бы выходим на вожделенное «плато». Правда, неизвестно, насколько этому снижению можно верить, поскольку и число тестов на ковид в праздники уменьшилось.

Об этом предупредил и губернатор Ведерников на том же совещании, цитирую: «Динамика распространения коронавируса пошла на спад, но есть определенные опасения, что новогодние праздники могут принести всплеск заболевания. Расслабляться рано».

От ковидной - к другим темам. Пока в богоспасаемой Америке сторонники уходящего президента Трампа штурмовали Капитолий, а социальные сети, начиная от Твиттера и кончая ЮТубом, дружно Трампа банили, у нас в России внезапно наметилась своя политическая движуха: накануне Старого Нового года оппозиционер Алексей Навальный объявил в инстаграме, что возвращается в Россию. Как рассказал Навальный, утром 13 января он купил билеты на сайте авиакомпании «Победа» на воскресенье, 17 января. Согласно информации с сайта «Победы», рейс из Берлина в тот день прибудет в аэропорт «Внуково» в 19:20 по московскому времени. «Встречайте», — написал Навальный и добавил подмигивающий смайлик.

Разумеется, весть о камбэке Навального вызвала бурную реакцию в либеральных медиа, и некоторые тут же сравнили выжившего после отравления Навального с Терминатором Т-800 из культового фильма, главный герой которого в исполнении Арнольда Шваценнегера когда-то в далеком 1984-м произнес свою ставшую крылатой реплику «I’ll be back» и устроил разгром полицейского участка.

В соцсетях записных либералов сейчас пересуды только об одном: зачем и куда возвращается Навальный? На свободу или в тюрьму? Дадут ему «немного помучиться» или сразу посадят, превратив в своего рода русского «Нельсона Манделу»? Некоторые, как публицист Гозман, договорились до того, что к нам якобы возвращается «будущий президент России». В смысле, возвращаясь, Навальный рано или поздно этой должности добьется.

Алексей Навальный в Пскове. 2017 год

Ну, а правоохранительные органы, в свою очередь, уже объявили, что ждут Навального с распростертыми объятиями чуть ли не у трапа самолета. ФСИН России вчера известила, что – цитирую: «предпримет все действия по задержанию Алексея Навального до решения суда о замене ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше». То есть власть как бы прямо сигнализировала Навальному – воспользуюсь словами известной песенки певицы Земфиры: «Меньше всего нужны мне твои камбэки».

И это действительно так. Тут сходятся все комментаторы. Власти Навальный не нужен, и лучше бы он как можно дольше находился в эмиграции, но Навальный не мог не вернуться. Оставаясь за границей, он в любом случае утрачивал бы свое влияние на реальную политику внутри страны. Вопрос возвращения заключался только в сроках.

Как видим, Навальный сыграл на обострение. Он знает что-то такое, чего не знаем все мы? В чем заключается его рисковая игра? Напомню, что, согласно опросу Левада-центра, почти треть россиян, которая хотя бы что-то знает о Навальном, убеждена, что его отравление – это хитрая инсценировка, которую устроил сам Навальный. Еще 19% опрошенных уверены, что это провокация западных спецслужб. То есть в массовом сознании вся история выглядит как шпионская сага. И поэтому, сейчас всем нам остается только прикупить попкорна и понаблюдать, чем закончится воскресный рейс из Берлина в Москву самолета лоукостера «Победа».

Ну, а у нас на Псковщине свои новости. 5 января ТАСС сообщил, что председатель правительства Мишустин наконец-то подписал долгожданное распоряжение о согласии на передачу в федеральную собственность Псково-Изборского музея-заповедника под управление Министерства культуры РФ. Цитирую исторический документ: «Согласиться с предложением Минкультуры России, согласованным с Администрацией Псковской области, о принятии в федеральную собственность государственного бюджетного учреждения культуры "Псково-Изборский объединенный музей-заповедник" с последующим отнесением его к ведению Минкультуры России».

В общей сложности под управление Минкульта передано более 300 объектов недвижимого имущества, 74 из которых - это памятники федерального значения, имеющие мировую ценность, в том числе и входящие в список объектов ЮНЕСКО. Общим местом стал тезис, что федеральный статус позволит заповеднику рассчитывать на увеличение финансирования, а также расширит возможности по участию в государственных и международных программах. Но это именно что «общее место», а вот как оно будет осуществляться в реальности?

Здесь напомню, что нынешний директор музея-заповедника – Александр Голышев – это тот самый функционер, который, по мнению многих его оппонентов, как раз и повинен в том, что в 90-ые годы, исходя из каких-то своих личных чиновных интересов, сделал все, чтобы музей не перешел на федеральный уровень, как, допустим, это произошло в Великом Новогороде, а остался на региональном финансировании, что в итоге и привело к многолетней стагнации учреждения культуры.

То есть, по иронии судьбы, тот, кто задержал развитие музея-заповедника более чем на два десятилетия, сейчас возглавляет его в новом федеральном статусе. И опять рисует нам радужные и оптимистичные картинки масштабной реставрации и музеефикации Псковского Кремля аж до 2027 года. По факту же мы наблюдаем музей все в том же плачевном состоянии многолетней отсталости и деградации. И таблички с указанием, что это достопримечательности из списка ЮНЕСКО тут почти ничего не меняют.

Назвать можно как угодно, вот только вожделенный «музейленд», то бишь парк туристических аттракционов, из него вряд ли получится, а ведь современный музей – это и есть нечто вроде «диснейленда», только не с пластмассовыми стенами и башнями, а самыми настоящими, аутентичными.

У нас же в Пскове и окрестностях все та же унылая картина: перед туристами стыдно. Что мы все наблюдали на недавних каникулах: из-за колдобин на Троицком мосту или из-за гололеда на тротуарах в «музейленде» легко разве что убиться.

Тут, понятно, виноват не только музей, но и городские власти, не способные организовать уборку снега и льда, но вот расскажите об этом, допустим, где-нибудь в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Туристический центр, он на то и туристический, чтобы ждать и обслуживать туристов, предоставлять им незабываемые впечатления, а не превращать их отдых в опасную проблему с потенциальным переломом рук и ног. В музее же пока из реальных «достижений» - лишь плата за вход в Кремль туристических групп. Хорошо, брать деньги с туристов мы уже научились, а дальше что? Сама этикетка «достопримечательность из списка ЮНЕСКО» ничего к просмотру не добавляет.

Мне возразят, что предъявлять претензии рано, еще подпись Мишустина на документах не высохла. Нужно дать псковским музейщикам время и деньги, а тогда уж и требовать новшеств и бонусов. Соглашусь, что подождать можно. Только не десять лет, как в случае с Покровской башней, которая как раз десять лет и стоит пустая после реставрации, - и кто в этом виноват?

Отговорок можно придумать и уже придумано сколько угодно, но факт остается фактом: башня есть, а музея в ней нет. Не та же самая печальная участь ожидает башни открытого этим летом Варлаамовского угла? Стены есть, а внутри – пусто, о новых экспозициях я что-то не слышал. Псковский Кремль к 2026-му году, возможно, отреставрируют, а вот кто «отреставрирует» эффективность музейного менеджмента?

И я завершаю. Тема, парадоксально связанная с предыдущей. Не все было печально в ковидный год. Как раз в прошлом 2020-м были отреставрированы и сданы в эксплуатацию цепные мосты - два висячих моста через реку Великая в городе Острове, уникальный памятник строительной техники и архитектуры, один из лучших образцов архитектуры мостов XIX века; как утверждает Википедия, единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России.

Фото: пресс-служба Росавтодора

Судя по всему, сотни миллионов рублей были потрачены не зря. Сразу после открытия обновленных мостов соцсети наполнились фотографиями и селфи туристов, позирующих на фоне волшебных видов – подсвеченные специальной иллюминацией мосты и вправду выглядят, как декорация из какого-то голливудской сказки. Можно прямо говорить, о втором рождении островской достопримечательности.

И вот на каникулах происходит конфуз – в инстаграме появляется видео, на котором некая девушка проезжает по мостам на автомобиле, что тут же вызывает невообразимый хайп в соцсетях. Как можно был себе такое позволить? Быстро выясняется, что девушка эта приехала в Остров из Санкт-Петербурга погостить к родителям, и вот решила так оригинально выпендриться. На местности она знаменита, в частности, тем, что в 2013-м году участвовала в конкурсе красоты «Мисс Псков» и слегка оскандалилась, обвинив организаторов конкурса в нечистоплотности. Новый хайп на недавно отреставрированных мостах явно добавил девушке известности. Поэтому, неудивительно, что ее личность была быстро установлена, сотрудники полиции нашли ее в Санкт-Петербурге и оштрафовали.

А вот далее началось грустное. Островские власти решили ограничить возможность проезда любого автотранспорта по мостам при помощи банального железобетонного блока, о чем и сообщили разгневанным пользователям соцсетей, жаждущим крови своей землячки.

Боюсь быть непонятым, но, на мой взгляд, эта не самая лучшая реакция на инцидент. Во-первых, железобетонный блок этот выглядит отвратительно и безнадежно испортил сказочный вид. Во-вторых, и это главное, как бы не относиться к поступку девушки, она принесла мостам не вред, а пользу. Хотела она этого или нет, но хулиганка прославила Островские мосты на всю Россию. Мост от ее проезда не развалился, потому что, извините, это все-таки мост, а вот о том, что есть в России такой вот уникальный памятник архитектуры и инженерной мысли, узнали многие.

Зачем ограничивать проезд людям блоками, если существуют знаки и штрафы? Да пусть ездят, сколько им влезет! Мосты-то от этого не развалятся. А вот интернет будет наполняться всякой разной информацией о том, что есть у нас на Псковщине такое чудо. Пусть даже информацию будут поставлять так называемые «инста-самки».

Хочется спросить: «А много ли людей до сих пор останавливалось в Острове, чтобы посмотреть уникальные мосты?». И я вам отвечу: «Хрен да маленько». Все проносятся мимо, едут себе в Псков или в Пушкинские Горы. А мосты просто не замечают. Во всяком случае, именно так обстояли дела до недавних пор. А теперь вот появился шанс, что мосты в Острове станут важным и приятным пунктом остановки и обзора достопримечательностей для всякого путешественника.

Тем более, что открывающиеся виды действительно стоят того, чтобы погулять по мостам и окрестностям. Особенно ночью, когда включена подсветка. Для чего ее устанавливали? В общем, умнее надо быть, и пользоваться бесплатной рекламой в соцсетях, и этой самой девушке еще и спасибо втихаря сказать. За то, что пропиарила мосты в интернете. Пусть и другие пиарят, и селфи делают на фоне мостов. А, может, пусть даже нарушают иногда правила дорожного движения? Я ни к чему не призываю, просто констатирую факт: железобетонный блок – это самое худшее, что здесь можно было придумать. Отчего же мы всегда такие суровые?

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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