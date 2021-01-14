Общество

Документальный роман о героях 6-й роты завершает псковский журналист Олег Дементьев

Псковский журналист Олег Дементьев завершает написание документального романа «6 рота: «Огонь – на себя!», посвященного героям-десантникам. Как сообщил Псковской Ленте Новостей автор, книга основана на реальных событиях. По словам журналиста, он стремился предельно точно рассказать о подвиге 90 десантников, противостоявших боевикам, рвавшимся в Дагестан из Аргунского ущелья Чеченской Республики 29 февраля – 1 марта 2000 года.

Напомним, что 20 лет назад, к первой годовщине гибели десантников, Олег Дементьев вместе с псковским писателем Владимиром Клевцовым написал книгу «Шаг в бессмертие», также посвященную 6-й роте.

- «Шаг в бессмертие» мы написали по просьбе командира 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознамённой дивизии гвардии генерал-майора Станислава Юрьевича Семенюты, - рассказал Олег Дементьев. – Из встреч с участниками тех событий появились нестыковки в описании сражения.

Начал журналистское расследование, результаты которого были добавлены в следующие издания. Всего их вышло восемь общим тиражом 49 тысяч экземпляров.

Деньги для издания брал в кредит. Кредиты гасил за счет реализации книг, а на последнее вынужден был брать в долг в организациях и у физических лиц. В 2001 году книга «Шаг в бессмертие» признана в Псковской области «книгой года», а 15 лет назад по представлению начальника ГУВР ВС генерал-полковника Николая Николаевича Резника «Шаг в бессмертие» внесена в государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы». Книга «Шаг в бессмертие» разлетелась по России, а также попала в США, Китай, Германию, Францию, Италию, Швецию, Финляндию, Норвегию, Польшу, Чехию, Боснию, Белоруссию, Украину, Казахстан, Узбекистан, Грузию, Армению, Эстонию, Латвию, Литву, рассказал корреспондент газеты «Правда» Олег Дементьев.