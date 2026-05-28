Житель Красногородска украл у знакомого пистолет и спрятал его в пруду

Оперативники управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области во взаимодействии с коллегами из МО МВД России «Опочецкий» пресекли кражи неработающего жителя рабочего посёлка Красногородск, мужчины 1982 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД.

Фото и видео: управление МВД России по Псковской области

В апреле этого года злоумышленник, находясь на берегу озера Рогозки в Красногородском муниципальном округе, через незапертую дверь проник в автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий его знакомому. Оттуда он похитил пистолет и борсетку с документами, причинив потерпевшему ущерб на сумму 55 тысяч рублей.

В последующем украденное оружие сельчанин спрятал в пруду возле дома. Оно было найдено и изъято полицейскими. Эксперты установили, что данный пистолет относится к огнестрельному оружию ограниченного поражения. Разрешение на его хранение у владельца имелось. Местонахождение остального похищенного имущества устанавливается.

Кроме того, в период с апреля по май текущего года мужчина в ночное время воровал древесину из неохраняемых складских помещений, расположенных в деревнях Мозули и Александрово. Похищенные брёвна он вывозил на собственном лесовозе с манипулятором на местную пилораму для дальнейшей продажи. В момент транспортировки очередной партии украденного леса фигурант был задержан оперативниками. Причинённый им ущерб от такой противоправной деятельности составил около 300 тысяч рублей. 

Следственным отделением МО МВД России «Опочецкий» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226 и частью 3 статьи 158 УК РФ.

На время расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

