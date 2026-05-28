«Будем и дальше работать сообща»: парламентская оппозиция прокомментировала отчет псковского губернатора

В ЛДПР впечатлены экономическим ростом Псковской области, «Справедливая Россия» отмечает стабильное исполнение социальных обязательств, а депутаты от КПРФ не стали выступать после отчета губернатора, так как ранее имели возможность задать Михаилу Ведерникову свои вопросы. Об этом руководители партийных фракций Псковского областного Собрания сообщили, комментируя ежегодный отчет главы региона о работе правительства. Как сообщалось ранее, доклад прозвучал в рамках 55-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.

«Впечатления от отчета, безусловно, положительные, поскольку в непростое для страны и региона время Псковская область показала уверенный экономический рост, - пояснил депутат областного Собрания, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков. - Нельзя не отметить повышение собственных доходов и снижение кредитной загруженности нашего бюджета. Это два показателя, которые я считаю наиболее важными в докладе губернатора. Также хотелось бы отметить работу нашего правительства в плане реализации федеральных проектов, поскольку те цифры, которые были озвучены, а это 99,98%, являются одним из лучших результатов по стране, и это не может не вызывать уважения. При этом в здравоохранении Псковской области по-прежнему сохраняются проблемы: в первую очередь, нехватка медицинских кадров. Но мы с вами видим, сколько было открыто новых ФАПов по региону за последний год. В этом направлении работа продолжается. Губернатор по-прежнему остается открыт, ведется конструктивный диалог, и накануне сессии глава области провел встречи с представителями всех фракций. Один из вопросов, который я задал губернатору, касался безопасности и отсутствии мобильного интернета при угрозе беспилотников. Я получил исчерпывающий ответ и мне стало понятно, почему при заглушенном интернете беспилотники все равно прилетают на Псковскую землю. Губернатор вкратце рассказал про меры, которые принимаются сейчас у нас в регионе и которые будут применяться в будущем. Будет делаться всё для того, чтобы обезопасить здоровье и жизнь наших граждан».

«В докладе я отметил, что в таких условиях, в которых сейчас находится наша страна и все регионы, определенная работа ведется, - поделился впечатлениями от услышанного первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко. - Видны экономические результаты – свои доходы увеличились до 67%. Было время, когда и 50 не набиралось. Кое-что делается, но я бы отметил, что драйверами этого движения и роста являются, в основном, города – Псков и Великие Луки. Говорили, что муниципальная реформа поможет, управляемость улучшится, но районы этого не ощутили. На будущее нужно больше внимания уделять нашим муниципальным округам. Мы видим, какие у них долговые обязательства перед коммунальными службами. Там миллионные долги. Социальная сфера в районах страдает. Этим вопросам надо уделять внимания больше. Мы не стали выступать, потому что когда были заседания фракций, мы там вопросы задавали. В целом оценка удовлетворительная».

«Губернатор представил основные цифры по бюджету, финансам, итоги работы в промышленности, сельском хозяйстве, туризме, развитии городской среды, социальной сфере, и фракция "Справедливая Россия" поддержала представленный отчет, - рассказала председатель Совета областного отделения партии, депутат Наталья Тудакова. - Мы видим конкретные цифры роста, стабильное исполнение социальных обязательств перед гражданами и системный, комплексный подход к развитию региона. Будем и дальше работать сообща, чтобы сохранять этот положительный тренд. Мы движемся к тому, чтобы жить на собственные доходы. Госдолг региона значительно сократился за последнее время, что не может не радовать, потому как большие деньги на его обслуживание уходили. В социальной сфере появляются новые школы и медицинские учреждения, поступает новое оборудование в наши медицинские организации. Всё это направлено на улучшениездоровья наших граждан».

Напомним, в четверг, 28 мая, губернатор Михаил Ведерников представил депутатам областного Собрания отчет о деятельности правительства за 2025 год. Накануне глава области провел встречи с представителями фракций областного Собрания, в ходе которых ответил на их вопросы. На сессии депутаты приняли отчет губернатора единогласно.