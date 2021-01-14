Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области

271 новый случай заболевания коронавирусом выявлен в Псковской области. Об этом 16 января сообщается в группе В Контакте «COVID-19 Псковская область Официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области».
На данный момент всего проведено 231 тыс. 970 исследований, в том числе 1471 новых.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 27 тыс. 212, в том числе 271 новый случай. За сутки выздоровел 81 человек, всего 14 тыс. 579.
Умер еще один человек. Всего 111 с начала периода заболеваемости.
Распределение по районам:
Псков – 9959
Великие Луки – 5115
Бежаницкий район - 223
Великолукский район – 668
Гдовский район – 296
Дедовичский район – 439
Дновский район - 261
Красногородский район – 160
Куньинский район – 222
Локнянский район - 185
Невельский район – 1116
Новоржевский район – 274
Новосокольнический район – 597
Опочецкий район – 718
Островский район – 1276
Палкинский район – 310
Печорский район – 545
Плюсский район – 358
Порховский район – 883
Псковский район – 2301
Пустошкинский район – 205
Пушкиногорский район - 203
Пыталовский район – 181
Себежский район – 332
Струго-Красненский район – 251
Усвятский район – 115
Иногородние (с 30.12.2020) - 19