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Общество

Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области

16.01.2021 11:55|ПсковКомментариев: 0

271 новый случай заболевания коронавирусом выявлен в Псковской области. Об этом 16 января сообщается в группе В Контакте «COVID-19 Псковская область Официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области».

На данный момент всего проведено 231 тыс. 970 исследований, в том числе 1471 новых.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 27 тыс. 212, в том числе 271 новый случай. За сутки выздоровел 81 человек, всего 14 тыс. 579.

Умер еще один человек. Всего 111 с начала периода заболеваемости.

Распределение по районам:

Псков – 9959

Великие Луки – 5115

Бежаницкий район - 223

Великолукский район – 668

Гдовский район – 296

Дедовичский район – 439

Дновский район - 261

Красногородский район – 160

Куньинский район – 222

Локнянский район - 185

Невельский район – 1116

Новоржевский район – 274

Новосокольнический район – 597

Опочецкий район – 718

Островский район – 1276

Палкинский район – 310

Печорский район – 545

Плюсский район – 358

Порховский район – 883

Псковский район – 2301

Пустошкинский район – 205

Пушкиногорский район - 203

Пыталовский район – 181

Себежский район – 332

Струго-Красненский район – 251

Усвятский район – 115

Иногородние (с 30.12.2020) - 19

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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