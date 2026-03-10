За неделю в Псковской области выявили почты 3,4 тысячи случаев ОРВИ

С 2 по 8 марта в Псковской области зарегистрировано 3 373 случая ОРВИ, что на 5,9% ниже уровня предыдущей недели. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 57,1%, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

В городе Пскове зарегистрировано 1229 случаев ОРВИ, или 36,4% от общего количества по региону.

За неделю госпитализировано 40 человек с симптомами ОРВИ, что на 10 случаев меньше, чем на предыдущей неделе.

В структуре циркулирующих вирусов определялись вирусы гриппа и респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Зарегистрировано 15 случаев гриппа, в том числе 11 – у детей.