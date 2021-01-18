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Дарья Козьякова о Себежском нацпарке и работе в избирательном округе

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 18 января. Гость студии - депутат Псковского областного Собрания Дарья Козьякова. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с парламентарием о положении дел в избирательном округе и, в частности, о нашумевшем законопроекте, который касается особо охраняемых природных территорий.



- Начнем, пожалуй, с самого нашумевшего законопроекта, принятого депутатами Государственной Думы, который касается особо охраняемых природных территорий и влияет на жизнь 2 млн человек в России. Инициатива исходила от псковских депутатов и конкретно от вас. Итак, изменения в законодательство, принятые три недели назад в отношении особо охраняемых природных территорий, напрямую затрагивает жизнедеятельность ваших избирателей. Собственно, именно вы стали тем человеком, который в позитивном смысле раскачал эту ситуацию на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в начале прошлого года. Ожидали такого эффекта за столь незначительный период по законодательным меркам?

- Надо, положа руку на сердце, признать, что единоличным этот вклад не был. У меня бы не было такой уникальной возможности обратиться к Вячеславу Викторовичу (Володину — ред.) от Псковского областного Собрания, не будь поддержки губернатора, не будь делегирован мне этот вопрос, который столько лет обсуждался на различных уровнях исполнительной, законодательной власти. С этим вопросом очень много пыталась пробить себе дорогу, и непосредственно администрация Себежского района во главе с руководителем муниципалитета. Поэтому целый ряд межведомственных взаимодействий законодательной и исполнительной властей дал такой результат.

- Тем не менее потребовалось практически 9 месяцев работы. По законодательным меркам - это довольно незначительный срок с учетом того, что до этого 25 лет ждали снятия этих излишних ограничений. Ожидали такого скорого эффекта?

- Такого скорого эффекта лично я не ожидала. Нужно говорить о том, что период времени, в который прошли изменения, он вроде бы и быстрый. Но борьба за эти изменения была очень велика, затянулась на несколько лет.

На самом деле, ситуация с ограничениями не началась с первого дня создания парка. Изначально Себежское районное Собрание депутатов принимало решение о создании парка на территории Себежского района, полагая, что это даст определенную туристическую привлекательность, сохранит наши недра и будет толчком для появления новых границ развития Себежского района.

А около 10 лет назад началось затягивание гаек в одностороннем порядке - со стороны федерального уровня. Вводились ограничения, которые тоже имели свои оправдания и смысловое наполнение. Но никто не смотрел на обратную сторону, как это отразится не только на жизни заповедников, но и на жизни простых людей, которые на территории этих заповедников проживают.

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- Давайте напомним об этих ограничениях. На что они влияли? Была массовая кампания после принятия депутатами Государственной Думы законодательных новаций, многие слышали про изменения. Но прошло три недели, две из которых праздничные, новогодние, поэтому немножко подзабыли. А вы вряд ли забудете, потому что последнюю пятилетку, находясь в статусе депутата Псковского областного Собрания, с завидной, пожалуй, регулярностью получаете жалобы от населения, связанные с этими излишними ограничениями, которые были до того.

- Да, на самом деле, обращений с каждым годом становится все больше и больше. Надо понимать, что в 2014-2015 годах муниципалитет пытался продлевать договоры аренды, хотя продажа земельных участков, передача в собственность на тот момент уже была ограничена. Спустя некоторый период времени, и договоры аренды стали истекать.

Кроме людей, которые оказались недовольны тем, что не могут получить землю, у нас еще стал расти процент населения, у которого был ранее заключен договор аренды. Он, как правило, заключался сроком на 10 лет. И люди за этот период обладания земельными участками абсолютно на законных основаниях начали строительство жилых домов. А завершить этот процесс законным образом для них оказалось невозможно.

- Получается, что та часть населения Себежского района и даже самого Себежа, которая проживала в границах особо охраняемой природной территории, в какой-то степени была поражена в своих конституционных правах. И находилась в полулегальном положении на своей родной земле. Правильно?

- Получается, да. Надо понимать, что мы ведем речь не просто о жителях Себежского района, каждый из которых нам очень важен и дорог, но и о таких социальных категориях граждан, которые активно поддерживаются партией «Единая Россия», президентом Российской Федерации, — это многодетные, которым предусмотрено выделение земельных участков, выдача материнского капитала. Естественно, в 90% случаев, если брать периферийный уровень муниципалитета, люди направляют его на улучшение жилищно-бытовых условий. В этом процессе они получились нечестно заблокированы.

- Мы любим и излишне хорошо умеем ругать чиновников, органы исполнительной власти, в данном случае - муниципальные власти. Но здесь вышла интересная ситуация, когда федеральный закон №131-ФЗ о местном самоуправлении дает местным властям определенные полномочия и ставит задачи. А были другие ограничения тоже по федеральному законодательству. И во многих вопросах местные власти были связаны в развитии этой территории. Для меня стало открытием, что было необходимо делать экологические экспертизы, и то это не гарантировало строительство школы, больницы. Я была шокирована, когда оказалось, что элементарно выкопать колодец или пробурить скважину на определенных территориях можно было лишь через федеральное министерство, доказав, что это узкие моменты по недропользованию. Невозможно это было решить. С ума сойти, как жили?

- Так и жили. При этом они, конечно, стучались во все двери чиновников. Поначалу была дикая озлобленность на администрацию района. Простым людям на земле все равно, где и чьи полномочия. Есть определенное здание с определенными кабинетами по определенному адресу, и там человек должен получить решение всех своих проблем, должен получить ответы на все вопросы, которые касаются его жизнедеятельности.

Когда этот момент начал затягиваться? Сначала произошли изменения в федеральном законодательстве - ввели запреты. В дальнейшем, в 2015 году, Себежский район одним из первых вошел в пилотный проект по передаче полномочий по обороту земельных участков, в том числе и по оформлению многочисленных документов, которые касаются границ территории, на уровне администрации Псковской области. А люди-то остались здесь, люди остались с нами. Совершенно не завидую администрации района, руководству муниципалитета, потому что во многих вопросах ты, к сожалению, бессилен, и можешь выступать только некоторым проводником, чтобы доносить проблемы людей наверх. Но принятие конкретных решений, к сожалению, все меньше и меньше касается властей местного уровня.

- Собственно, про взаимодействие властей хочется и поговорить. Здесь, на мой взгляд, сложились все карты: местные власти, подключились депутаты областного Собрания во главе со спикером Александром Котовым, депутаты Государственной Думы, в частности Александр Николаевич Козловский. С коллегами проводились выездные заседания профильного комитета Госдумы в Себежском районе. И подключился сенатор от Псковской области, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Именно его называют политическим локомотивом этой законодательной инициативы. Эксперты в законодательстве говорят, что если бы не его имя, статус, то могли бы и отложиться.

- Конечно, без подписи Андрея Анатольевича (Турчака - ред.) этот вопрос не имел бы такого короткого времени решения. И в этой ситуации, чтобы сохранить территорию заповедника, не нанести ему урон, и при этом запустить нормальную жизнедеятельность людей, предлагался целый ряд законопроектов, которые на выходе не закрывали всех проблем в принципе.

Здесь участие Андрея Анатольевича было еще весомо в том отношении, что проведена гигантская работа профильных комитетов, министерств...

- Экспертные площадки, местные исполнительные власти, включая губернатора Михаила Ведерникова.

- Да, был такой процесс, замкнутая цепь. Нашли сбалансированное, грамотное, красивое решение, которое даст возможность и заповеднику жить, и людям тоже жить, а не выживать друг друга.

- Цель создания заповедников и национальных парков - это сосуществование человека с природой, которую надо сохранять. Вы упомянули о том, что было несколько вариантов, как уравновесить законодательство правильно, сняв излишние обременения, ограничения, но при этом сохранив статус заповедной территории с охранными функциями. В том числе обсуждался вариант с изъятием земельных участков из состава заповедника. Многих и людей, которые занимаются охраной природы, он не устраивал категорически, потому что таким образом не только Себежский национальный парк мог потерять ряд территорий, смысл своей заповедной территории, но и многие другие в Российской Федерации. 13% территории России - это территории заповедников и национальных парков. А здесь был принят вариант, который, как я понимаю, руководство заповедника устраивает полностью?

- Мне сложно говорить однозначно, буду говорить неоднозначно за руководство заповедника. Мы все прекрасно понимаем, что в нынешней ситуации национальный парк - это золото для Себежского района в отношении сохранения нашей необыкновенной природы. Ведь все мы видим процессы, происходящие вокруг нас, они не всегда нелицеприятные, даже эта долгосрочная аренда лесов, территорий. Мы видим, как борются с незаконной вырубкой леса, вытравленными озерами, погубленной природой, потому что присутствует потребительское отношение людей. И мы, к сожалению, ежедневно с этим сталкиваемся. Национальный парк закрывает нас колпаком — и это наша защита. Развиваться в замкнутом пространстве, на мой взгляд, возможно, но вряд ли это будет длительный и плодотворный процесс.

На территории Себежского района 86 населенных пунктов находятся в границах национального парка. Картографически вычленить - тупиковая ситуация.

Вариант, который предложен: парк остается парком, заповедной территорией, со своими определенными режимами. Мы по-прежнему должны с ним что-то согласовывать, но при этом оборот земельных участков будет отталкиваться именно от Земельного кодекса, который един для всей Российской Федерации. Это сохранение баланса. В этой ситуации - это золотая середина.

- Вы сказали, что часть полномочий по законодательству ушла на уровень региональной исполнительной власти, то есть она должна включиться в этот вопрос. Как вам кажется, сколько потребуется времени, чтобы наладить нормальный процесс жизнедеятельности с учетом изменений в законодательстве?

- Ситуация в том, что здесь идет вопрос не о части полномочий, а о львиной доле. Это процесс отлаженный, все полномочия по приграничным территориям в рамках оборота земельных участков и оформления сопутствующих документов полностью принадлежат администрации области. Нужно понимать, что сейчас на 99% будет зависеть работа от профильных комитетов области.

Привезла запрос на имя Михаила Юрьевича (Ведерникова - ред.), потому что хочу получить картину о том, какая у них программа с планами, сроками, какое ответственное лицо определено для проведения этой планомерной работы. Ведь необходимо будет разработать новые правила землепользования и застройки, необходимо будет разработать для города новый градостроительный план. Это целый ряд нормативно-правовых документов, которые определят границы населенных пунктов с координатами. И следующий шаг - все эти изменения должны зарегистрировать в Росреестре. А это процесс неоднозначный, не пришлось бы здесь нам куда-то выше за помощью обращаться. Здесь нужен алгоритм взаимодействия, потому что процесс согласования, разработки очень трудоемкий. И не затянулся бы он во времени, потому что как минимум год на это надо, если не больше.

Нужно будет взаимодействие на уровне нескольких субъектов для того, чтобы эта работа была завершена.

- Со своей стороны я могу пожелать вам и в дальнейшем серьезно, твердо влиять на эту ситуацию, потому что и для вас это личная победа. Влияйте, раскачивайте ситуацию в позитиве, чтобы жители как можно скорее ощутили все блага от законодательной инициативы.

- Спасибо!

- Дальше предлагаю поговорить о деятельности Псковского областного Собрания за непростой, как и для всех нас, 2020 год. Законотворческая деятельность велась с завидной регулярностью. Спикер областного Собрания Александр Алексеевич Котов говорил о том, что заседаний было больше, чем планировалось изначально. И это было связано с эпидемиологической ситуацией, потому что было нужно принимать оперативные решения: менялось законодательство, приходили деньги на борьбу с коронавирусом и так далее. Как поработали? И поработали по-новому - вы тоже перешли на «дистант» одними из первых в России среди законодательных Собраний.

- Да, это была вынужденная мера для того, чтобы мы могли оперативно реагировать на законодательство, его изменения, чтобы принимать необходимые решения и утверждать необходимые законопроекты.

Для нас всех 2020 год был определенным испытанием. Хочу сказать о коллегах из Псковского областного Собрания, о своем руководстве, нашем председателе Александре Алексеевиче (Котове - ред.), заместителях. Я считаю, что мы отработали тот год очень плодотворно. С точки зрения взаимодействия с администрацией Псковской области, с губернатором области, командной работы все необходимые решения, которые должны были приниматься быстро, оперативно и результативно, принимались.

Работу своих коллег, в том числе и старших, оцениваю более чем положительно.

- Что касается вашей деятельности по округу, в связи с коронавирусом тоже были ограничения для ваших встреч с избирателями. Как общались? Как получали запросы, вопросы, требования от себежан?

- Конечно, спектр вопросов жизнедеятельности очень велик. Я всегда старалась работать по району в целом. Чтобы я принимала граждан раз в месяц и на этом все, такого никогда не было. Люди знают, где я нахожусь. А нахожусь я по месту своей работы в администрации района, поэтому посещение неограниченно в принципе. Телефон и логистика позволяют.

Вопросы, которые волнуют людей, различные. Появилась новая проблема с газоснабжением - она, к сожалению, пока не находит решения на местах, но мы работаем в этом направлении.

У нас изменилось законодательство по предоставлению сжиженного газа в баллонах населению. Получилось так, что если раньше логистику компенсировал бюджет государства, то с 1 января 2020 года антимонопольная служба решила, что это ущемляет права и делает предоставление данной услуги неконкурентоспособной. В результате баллонный газ из нашего обычного «Пропана» на местах перешел под областные сети, что послужило причиной роста в два раза ценника на газ, привело к отсутствию возможности приобрести баллон самому. Население крайне этим недовольно.

Вопросы дорог, обустройства территорий тоже никуда не делись. Если раньше по основной работе касалась волонтерской деятельности, то в том году эти горизонты пришлось расширить - получали продуктовую, вещевую помощь, были «горячие линии».

За 2020 год образовалось много моментов по линии здравоохранения. Система здравоохранения и так вызывала определенные вопросы по оптимизации, финансированию, перекосу кадрового обеспечения. У нас же нет кадрового распределения с образовательных учреждений, хотя, на мой взгляд, его очень не хватает.

- Вы за?

- Я за. Люди сразу выпрыгивают на свободу и стараются урвать что-то где-то. А первичное звено здравоохранения на местах остается, к сожалению, незакрытым.

- А программа «Земский доктор» не работает или не спасает? Или работает, но не спасает?

- Она работает, но не спасает. К сожалению, те голубые горизонты, которые блещут впереди наших столиц перекрывают точечные моменты. Не успевают, наверное, люди зацепиться эмоционально. Все-таки для принятия решений нужен зрелый опыт, ум, а тут происходит все на переломе, когда открываются новые двери.

У меня за прошлый год получилось много обращений с точки зрения именно помощи людям, когда не работает первичное звено.

- Завершить наш насыщенный диалог хочу вопросом политическим. В 2021 году пройдут выборы в Псковское областное Собрание депутатов. Вы планируете продолжать депутатскую деятельность?

- Во-первых, выбор зависит не только от меня. Во-вторых, нужно понимать, что численность областного Собрания должна сократится вдвое. Нужно понимать, что территориальная нарезка более законченная.

13-й округ, в который бы я прогнозировала идти в привязке к основному месту работы и проживания, включает в себя Себежский, Пустошкинский и Невельский районы. Нужно отдавать отчет, что если у меня есть наработанная база по Себежскому району, то Невель практически в два раза больше Себежа численно. Это заставляет задуматься.

Если будет оказано доверие - я с удовольствием. Это уже будет третья выборная кампания для меня. Я уже созрела, много чего могу, много чего получается. И спасибо Александру Алексеевичу Котову за то, что он много серьезных вопросов доверяет молодым депутатам.