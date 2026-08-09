Пруд в Дендропарке очистили после фестиваля водных фонариков, который прошёл в Пскове 7 и 8 августа. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте фестиваля.

Фото здесь и далее: Фестиваль водных фонариков в Пскове/ сообщество ВКонтакте

«Уборка – первое о чем мы думаем при подготовке Фестиваля водных фонариков. Пруд чист!» - отметили организаторы.

Напомним, что гостей ждала романтическая музыка и хиты в живом исполнении, огромная Луна, космическая площадка и инсталляция «Люблю тебя до Луны и обратно», а также запуск самих фонариков на воду.