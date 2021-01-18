Общество

Педагоги с Дальнего Востока и Урала хотят преподавать в Псковской области

Педагоги с Дальнего Востока, Урала и из Сибири хотят преподавать в Псковской области. Об этом сообщил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов на пресс-конференции ТАСС, посвященной реализации программы «Земский учитель» в регионах Северо-Запада, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Для Псковской области "Земский учитель" приобрел важное звучание, учитывая, что самое большое количество школ, особенно маленьких, небольших, где количество детей от двух человек до 100, находятся именно в сельской местности. По количеству населенных пунктов Псковская область – одна из самых больших на территории РФ, поэтому приезд новых учителей сюда важен», - сказал Александр Седунов.

Председатель комитета подчеркнул, что область ориентировалась на программу «Земский учитель» и готовилась к ней. «Подготовили все нормативные документы, создали общественные советы, как этого требовало министерство, положение программы, экспертные группу и комиссию, выработали все критерии», - отметил он.

Псковская область получила порядка 450 заявок на 5 мест, пояснил Александр Седунов. «Для нас это стало большим и приятным сюрпризом. Когда начали анализировать заявочную документацию, чтобы посмотреть, из каких регионов страны заявились люди, то там была вся страна. Там были Дальний Восток, Сибирь, Урал, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье», - сообщил он.

Также председатель комитета рассказал, что программа «Земский учитель» важна не только региону в целом, но и самим школам. «Мы видели, как трепетно администрации муниципалитетов, директора небольших муниципальных школ, сельских школ относились ко всем заявителям. Как они давали справки о школе, рабочем месте, возможном месте проживания», - заметил он.

«Мы, безусловно, ориентируемся на продолжение этой программы в 2021 году. Для Псковской области эта программа имеет принципиально важное значение», - добавил Александр Седунов.