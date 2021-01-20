Общество

Миллион рублей задолжала своим сотрудникам псковская компания

Прокуратура Пскова добилась выплаты задолженности по зарплате 26 работникам ООО «Энергия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, общая сумма задолженности составила 1 млн рублей.

В адрес руководителя организации заместитель прокурора города направил представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Также в отношении него возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

В результате принятых мер прокурорского реагирования долг по оплате труда в организации погасили в полном объеме.