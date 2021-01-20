Общество

С 1 февраля в России повысят социальные выплаты

С 1 февраля увеличатся пособия на детей, доплаты пенсионерам, инвалидам и людям, получившим производственные травмы. Life.ru выяснил, кому и на сколько повысят выплаты со следующего месяца.

Какие пособия вырастут с 1 февраля

Есть категории льготников, которые имеют право на ежемесячные денежные выплаты и на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. В частности, к ним относятся инвалиды, участники Великой Отечественной войны, определенные категории военнослужащих, члены семей погибших военнослужащих, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и люди, пострадавшие от воздействия радиации.

Все, кто имеет право на ЕДВ (единовременную денежную выплату), с 1 февраля станут получать больше. Именно с этой даты социальные выплаты индексируются на уровень прошлогодней инфляции. Подсчитывают его в начале января. В этом году прибавка должна составить 4,9%. Такая цифра указана в проекте постановления правительства, который подготовил Минтруд. Предполагается, что документ будет утверждён на днях.

«Повышение выплат коснется очень многих. Это не только льготники, которые получают ЕДВ. Повысят сразу несколько детских выплат. Это единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву», - перечисляет ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

С 1 февраля проиндексируют также выплаты в связи с производственной травмой. Станут получать больше Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и обладатели ряда других званий.

«Также будут проиндексированы выплаты тем, кто отказался от льгот в пользу денежной компенсации. На 2021 год НСУ (набор социальных услуг) составит 1211,65 рубля. Бывает, что человек раньше получал компенсацию, а теперь захотел получать льготы в натуральном выражении. В этом случае из его ежемесячной денежной выплаты вычтут проиндексированную сумму НСУ. То же самое произойдет, если человек решил отказаться не от всего соцпакета, а от какой-то его части», - пояснила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

По словам юриста, компенсация за лекарственное обеспечение составит 933,25 рубля, за санаторно-курортное лечение - 144,37 рубля, а за проезд на железнодорожном транспорте - 134,03 рубля.

«Кроме того, на 4,9% увеличится пособие на погребение пенсионеров. Сейчас оно составляет чуть более 6 тыс. рублей. Что касается прибавки к пенсии, то с февраля ее не будет. Неработающим пожилым людям сделали прибавку с января. Она составила 6,3%. Социальные и государственные пенсии запланировано повысить с 1 апреля. Прибавка составит 2,6%», - уточнила Полина Гусятникова.

Какие социальные выплаты уже повысили

Размер многих социальных выплат уже вырос в прошлом году. К тому же появился целый ряд новых мер социальной поддержки, которые сохранятся и в ближайшее время.

Например, увеличился минимальный и максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Его могут получать и безработные родители, и те, у кого мало стажа. Размер пособия зависит от нескольких факторов. Это минимальный размер оплаты труда, предельный доход для начисления страховых взносов и средний дневной заработок. Если родитель не работает, то он получает минимальную сумму.

К тому же увеличен период для назначения выплат на первого и второго ребёнка до трех лет. Лимит среднедушевого дохода для получения пособия тоже вырос. Теперь он может доходить до двух прожиточных минимумов. Изменились также суммы выплат по регионам.

В прошлом году появилась новая ежемесячная выплата на детей с трех до семи лет включительно. Ее начисляют со дня трехлетия ребенка, но не ранее 1 января 2020 года. Размер выплаты составляет 50% от величины прожиточного минимума на детей в регионе.

С 1 января материнский (семейный) капитал был проиндексирован на 3,7%. Как сообщили в ПФР, для первого ребенка он был увеличен на 17,3 тыс. рублей и с нового года составляет 483 882 рубля. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, Правда, если второй ребенок появился до 2020 года, а родители еще не оформляли либо не использовали сертификат.

«Размер повышенного материнского (семейного) капитала, который даётся, если оба ребенка появились с 2020 года, увеличился после индексации на 22,8 тыс. рублей и составляет теперь 639 432 рубля. Для родителей, которые сначала получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного, объем господдержки дополнительно увеличивается. С нового года сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации выросла до 155 550 рублей», - сообщили в ПФР.

Кстати, деньги семей, которые пока не полностью израсходовали материнский (семейный) капитал, также были проиндексированы в январе.

Также с 1 января 2021 года повысили пособие на детей от трех до семи лет. Суммы будут зависеть от прожиточного минимума ребенка в регионе, установленного в текущем году, а не в прошлом, как раньше. Это говорит о том, что пособия в 2021 году станут больше, ведь прожиточный минимум будет выше.

С 1 января стало проще получить льготы и компенсации за услуги ЖКХ. Многодетные семьи, инвалиды, некоторые категории пенсионеров и малообеспеченные люди могут понизить плату за коммуналку. Например, если семья тратит на нее более 22% доходов, ей полагается субсидия. В некоторых регионах этот порог ещё ниже. Например, в Москве субсидию получают семьи, которые тратят на оплату услуг более 10% от доходов. Правда, одно из условий получения льготы - не должно быть задолженности.

Не нужно представлять органам соцзащиты документы об отсутствии просрочек по коммунальным платежам. Эту информацию они теперь проверяют самостоятельно.

К тому же выросли и выплаты пожилым людям. С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%. Это выше показателя инфляции по итогам 2020 года.

«В результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров увеличилась не меньше чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер достиг 17,5 тыс. рублей», - сообщили в ПФР.

Как пояснили в Пенсионном фонде, у каждого пенсионера прибавка в результате индексации индивидуальна. Зависит она от размера получаемых выплат. К примеру, если страховая пенсия по инвалидности на конец 2020-го составляла 10 806 рублей, то после индексации она увеличилась на 681 рубль и составила 11 487 рублей. Если пенсия по старости на конец года составляла 17 522 рубля, то после перерасчёта она повысилась на 1104 рубля и составила 18 626 рублей.