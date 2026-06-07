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День рождения Александра Пушкина и День русского языка отметили в городе Пскове

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День рождения Александра Пушкина и День русского языка отметили вчера в городе Пскове, 6 июня, сообщили в администрации города.

Фотографии: администрация города Пскова

«Знаково, что два этих праздника взаимосвязаны друг с другом, ведь именно Александр Сергеевич внес неоценимый вклад в развитие русского языка и русской культуры!» — отмечают в администрации.

Вчера, 6 июня, псковичи почтили память великого поэта возложением цветов к памятнику «Пушкин и крестьянка». В мероприятии принял участие заместитель главы администрации города Пскова Геннадий Иойлев. Александр Пушкин был тесно связан с Псковским краем на протяжении всей жизни.

 


«Впервые он попал в родовое псковское имение своей матери, село Михайловское Псковской области, сразу по окончании лицея, в 1817 году. Позже, уже во взрослом возрасте, он два года отбывал здесь ссылку и написал более ста произведений! Богатейшие жизненные наблюдения, сделанные на псковской земле, нашли широкое отражение в творчестве поэта, прежде всего в романе «Евгений Онегин». Могила поэта расположена в Святогорском монастыре в городе Новоржеве Порховского района. Поздравляем всех псковичей с этими замечательными праздниками!» — комментируют в администрации.

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