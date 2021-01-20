Общество

12 дорожных машин и 8 тракторов убирают Псков от снега

12 комбинированных дорожных машин и 8 тракторов убирают сейчас Псков от снега, сообщает официальный телеграм-канал региона.

«Псковавтодор» убирает улично-дорожную сеть центральной части Пскова. В работе задействовано 4 комбинированные дорожные машины (КДМ), 2 трактора МТЗ, 3 мини-погрузчика Бобкат, 1 автогрейдер, 3 бригады по 5 человек.

«СитиИнвестГрупп» убирает Запсковье и Завеличье. В работе задействовано 8 КДМ, 6 тракторов, 2 мини-погрузчика со щеткой, 2 автогрейдера, 6 бригад по 4-5 человек.

Снегопад закончился в 7 утра, поэтому рабочие не успели убрать снег до утренних пробок. Работа ведется круглосуточно.