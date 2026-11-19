Межмуниципальный семинар «Единством народов Россия сильна» прошёл 18 ноября в посёлке Плюсса Псковской области. В нём приняли участие руководители и старшие воспитатели детских садов Плюсского, Гдовского и Стругокрасненского муниципальных округов, сообщает министерство образования Псковской области.

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Встреча состоялась в Центре развития ребёнка - детском саду посёлка Плюсса в рамках Года дошкольного образования.

«Ключевой темой семинара стало этнокультурное воспитание дошкольников как основа формирования гражданской идентичности. В рамках программы эксперты обсудили актуальные вопросы реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО) с учетом региональных и национальных особенностей» , - отметили в минобразования.

Особое внимание уделили взаимодействию с семьями разных национальностей и учёту региональных особенностей при реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования.

В семинаре также приняли участие председатель Псковской областной организации Общероссийского профсоюза образования Наталья Горбачёва и её заместитель Валентина Хруцкая.

Встреча позволила педагогам из трёх муниципалитетов обменяться опытом и обсудить новые подходы к воспитанию дошкольников, заключили в министерстве образования Псковской области.