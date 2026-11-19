Межмуниципальный семинар «Единством народов Россия сильна» прошёл 18 ноября в посёлке Плюсса Псковской области. В нём приняли участие руководители и старшие воспитатели детских садов Плюсского, Гдовского и Стругокрасненского муниципальных округов, сообщает министерство образования Псковской области.
Фото здесь и далее: министерство образования Псковской области / Max
Встреча состоялась в Центре развития ребёнка - детском саду посёлка Плюсса в рамках Года дошкольного образования.
Особое внимание уделили взаимодействию с семьями разных национальностей и учёту региональных особенностей при реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования.
В семинаре также приняли участие председатель Псковской областной организации Общероссийского профсоюза образования Наталья Горбачёва и её заместитель Валентина Хруцкая.
Встреча позволила педагогам из трёх муниципалитетов обменяться опытом и обсудить новые подходы к воспитанию дошкольников, заключили в министерстве образования Псковской области.