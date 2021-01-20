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Общество

Влюбленные из Дно заняли последнее место на реалити-шоу «Четыре свадьбы»

21.01.2021 21:12|ПсковКомментариев: 0

Пара из города Дно Псковской области – Алина и Владимир – заняла последнее четвертое место (34 балла) на реалити-шоу «Четыре свадьбы». Новый сезон стартовал на телеканале «Пятница!» сегодня, 21 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Свадьба Алины и Владимира. Кадр из реалити-шоу «Четыре свадьбы» / телеканал «Пятница!»

За лучшую свадьбу также боролись Алена из Москвы (1 место, 86 баллов, бюджет свадьбы - 800 тысяч рублей), Ксения из Тюмени (2 место, 82 балла, бюджет свадьбы – 600 тысяч рублей) и Елизавета из Москвы (3 место, 81 балл, бюджет свадьбы – 15 тысяч рублей). Бюджет свадьбы пары из Дно составил 250 тысяч рублей, стиль – русский, а «фишкой» торжества должны были быть голубцы.

«Я докажу им, что город Дно – не дно», – заявила Алина в начале шоу. 

Молодожены рассказали, что познакомились на День города и встречались три года. А затем на Новый год Владимир сделал Алине предложение. Досуг пара из Дно любит проводить в своем гараже, оборудованным музыкальной техникой.

Участницы реалити-шоу: Елизавета, Ксения и Алена на свадебном застолье в Пскове. Кадр из реалити-шоу «Четыре свадьбы» / телеканал «Пятница!»

Дно произвел на участниц конкурса неизгладимое впечатление, когда они приехали на свадьбу Алины в ее родной город. «Я просто в восторге, - призналась Елизавета. - Я хочу рубить полено и пить водку». И добавила: «В "Дне" не рождаются, в "Дне" умирают».

Где-то в Дно. Кадр из реалити-шоу «Четыре свадьбы» / телеканал «Пятница!»

Комментируя церемонию бракосочетания в Дно, Алена рассказала, что она была самой продолжительной из когда-либо увиденных.

После посещения ЗАГСа делегация направилась для продолжения праздника в Псков. Застолье развернулось в шатре.

Алина и Владимир. Кадр из реалити-шоу «Четыре свадьбы» / телеканал «Пятница!»

Алена отметила большое количество блюд. А по мнению Елизаветы, дорогая еда вышла «не очень вкусной». «Я пришла ради них на свадьбу. Где голубцы?» - задалась она вопросом. Также Елизавете не понравился танец жениха и невесты, она сравнила его с танцем на выпускном балу.

Кадр из реалити-шоу «Четыре свадьбы» / телеканал «Пятница!»

Свадебный торт оказался похож на тот, который был на свадьбе Алены в Москве. «Плагиат», - подчеркнула победительница реалити-шоу.

В ходе застолья один из гостей дновских молодожен проявил внимание к Алене. Реплика Елизаветы не заставила себя ждать: «За Алену и двор стреляю в упор».

Алена - победительница шоу. Кадр из реалити-шоу «Четыре свадьбы» / телеканал «Пятница!»

Также участницы шоу отметили, что Алина на их свадьбах выглядела грустной и разочарованной. «Это чисто мое выражение лица», - оправдалась она.

Алена, выигравшая путешествие мечты, в конце шоу рассказала, что вместе с супругом полетит в Мексику. «А в Дно заедем на оставшиеся 10 тысяч рублей», - добавила победительница.

Теги: #дновский район #шоу #дно #Четыре свадьбы
Источник: Псковская Лента Новостей
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