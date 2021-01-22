Общество

В Детском парке Пскова демонтировали новогоднюю елку

Сегодня в Детском парке Пскова демонтировали праздничную новогоднюю елку. Как сообщает

ЦДИ, новогоднюю инсталляцию разбирали в середине дня при помощи специальной техники.





Отметим, что конструкция елки украшает центр города уже несколько лет.





Традиционно городские праздничные новогодние украшения убирают в январе, после Крещения. Этот год не стал исключением. Как сообщили ЦДИ в администрации города, все украшения будут убраны и помещены в специальные места хранения до следующего Нового года.

Фотографии Ольги Лирон, ЦДИ