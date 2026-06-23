В «Столото» описали портрет среднестатистического победителя в лотерею

Самый типичный обладатель крупного выигрыша в лотерею - это строитель или водитель, любящий проводить время с семьей, а также увлекающийся рыбалкой или охотой, проведением времени на природе, рассказали в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей «Столото».
Там проанализировали, представители каких профессий чаще всего становятся обладателями крупных выигрышей в гослотереях, а также чем они увлекаются и как проводят свободное время. Исследование по итогам прошлого года охватило победителей, приехавших лично в лотерейный центр «Столото» в Москву на оформление крупных выигрышей и давших согласие на обнародование своих данных.
Далее в рейтинге профессий счастливчиков за 2025 год в распространяемых «Столото» лотереях идут победители-менеджеры (35 человек, примерно 6%), специалисты, занимающиеся административно-хозяйственной работой (27 человек, или около 4% от общего числа победителей), пишет РИА Новости.
Другое популярное увлечение победителей гослотерей от «Столото»: рыбалка, охота и просто время на природе - об этом сообщили 57 человек (9,1%). 49 победителей (7,9% от общего числа опрошенных счастливчиков) назвали своим хобби спорт и другие спортивные активности.
Еще 45 победителей (7,2%) предпочли проводить свободное время на даче, в садоводстве или других делах на огороде. Столько же выигравших (45 человек, или 7,2% опрошенных) уделяют особое место в своей жизни путешествиям, чуть меньше - 30 человек, или 4,8% от числа победителей - творчеству и рукоделию.