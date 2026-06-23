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Сбер запускает продукт «Деньги до продаж» для продавцов маркетплейсов

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Сбер запускает специальный кредитный продукт для продавцов маркетплейсов — «Деньги до продаж». Это предложение с фиксированными условиями на четыре месяца: первые три бизнес платит только проценты, а тело кредита гасит в четвёртый месяц. Так у предпринимателя появляется отсрочка на период, пока товар реализуется. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке. 

Продукт закрывает главную боль селлеров: деньги часто заморожены в закупках, и их не хватает на текущие задачи. С «Деньгами до продаж» можно быстро привлечь финансирование под сезонный всплеск или пик спроса. Кредитное предложение удобно использовать для пополнения складских остатков, выхода в новые ниши или инвестиций в перспективные направления. Решение снимает финансовую нагрузку в момент продаж и позволяет погасить кредит уже после того, как выручка поступила на счёт.

«Мы разработали это кредитное предложение специально для предпринимателей, работающих на маркетплейсах, чтобы они могли оперативно пополнять запасы и увеличивать выручку от продаж. Понимаем, насколько важна скорость закупки товара и своевременность оплаты поставок для стабильности бизнеса и уверены, что наше решение сделает работу бизнеса проще и комфортнее», - сказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Сергей Меламед. 

Изучите все условия кредита (займа), оценивайте свои финансовые возможности и риски.  

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