Сбер запускает продукт «Деньги до продаж» для продавцов маркетплейсов

Сбер запускает специальный кредитный продукт для продавцов маркетплейсов — «Деньги до продаж». Это предложение с фиксированными условиями на четыре месяца: первые три бизнес платит только проценты, а тело кредита гасит в четвёртый месяц. Так у предпринимателя появляется отсрочка на период, пока товар реализуется. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке.
Продукт закрывает главную боль селлеров: деньги часто заморожены в закупках, и их не хватает на текущие задачи. С «Деньгами до продаж» можно быстро привлечь финансирование под сезонный всплеск или пик спроса. Кредитное предложение удобно использовать для пополнения складских остатков, выхода в новые ниши или инвестиций в перспективные направления. Решение снимает финансовую нагрузку в момент продаж и позволяет погасить кредит уже после того, как выручка поступила на счёт.
Изучите все условия кредита (займа), оценивайте свои финансовые возможности и риски.
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