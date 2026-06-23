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«Кузница»: Безопасность летом. Пожары и поведение на водных объектах

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Слушайте в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Тема сегодняшнего выпуска программы – летние угрозы. Теплый сезон – время расслабления, и подчас люди забывают об элементарных мерах предосторожности: в жилище, на приусадебном участке. Лето – это еще и период сбора так называемых дикоросов – грибов и ягод, а значит мы вновь будем с тревогой смотреть на информационные сообщения о потерявшихся грибниках и ягодниках. Особый присмотр и внимание необходимы детям: трагедия на речке в Палкинском округе потрясла весь регион. Погоду первой половины июня нельзя назвать благоприятной для купания, но лето своё возьмет, а значит – мы должны соблюдать правила поведения на воде, в том числе – и с маломерными судами. Опять же, в связи с прохладной погодой и безалаберностью людей у нас выросла статистика пожаров и гибель людей на них. Про статистику, меры профилактики и случаи спасения мы сегодня поговорим с нашими гостями. Это заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин и заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области, главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области Игорь Зарытовский. 

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72.

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