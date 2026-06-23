Росгвардейцы нашли потерявшегося семилетнего мальчика в Острове

Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области разыскали ребёнка, потерявшегося во время прогулки, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

23 июня около 9:30 сотрудникам группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о пропаже ребёнка. Семилетний мальчик потерялся в Острове — инцидент произошёл в районе улицы 25 Октября.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно выдвинулись в район предполагаемого местонахождения ребёнка и организовали поисковые мероприятия. В результате мальчик был обнаружен в Парке Победы.

Экипаж Росгвардии передал найденного ребёнка его матери и вернулся на маршрут патрулирования.