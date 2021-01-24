Общество

Митинг памяти жертв Холокоста прошел в Псковской области

Митинг памяти жертв Холокоста состоялся в воскресенье, 24 января, в деревне Лухново Псковского района, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

К собравшимся обратился заместитель начальника управления внутренней политики администрации Псковской области Антон Семенов. «Сегодня, в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, мы скорбим о жертвах нацизма, в их числе 6 миллионов зверски убитых и замученных евреев. Холокост — это страшная трагедия, это суровый урок всем нам о недопустимости дискриминации людей. Наша общая ответственность, общий долг — сделать так, чтобы нынешнее и будущее поколение знало об ужасах Холокоста, чтобы ни у кого, никогда, ни под каким предлогом не возникло даже мысли о возможности допустить подобное. Вечная память погибшим», - сказал он.

В свою очередь председатель регионального отделения Российского еврейского конгресса Юрий Аронов поблагодарил присутствующих за то, что, несмотря на воскресный день, они отложили свои дела и прибыли к месту расстрела советских граждан в 1941 году.

«Мне бы очень хотелось, чтобы на таких мероприятиях как можно больше было детей, потому что то, что произошло почти 80 лет назад, умом пережить очень тяжело. В просвещенном 20 веке люди, облеченные властью, увлеченные фанатичной идеей, решили, что они могут уничтожить других, уничтожить нации, которые им неугодны, - сказал он. - Это было не просто убийство, не просто массовое убийство, это был геноцид. И сегодня, когда новые поколения идут за нами, нам, конечно, необходимо извлечь уроки из той огромной человеческой трагедии, которая случилась тогда. Мы всегда должны помнить жертв Холокоста и предпринимать все меры, чтобы политики, которые сегодня ведут нас в светлое будущее, помнили о том, что ни в коем случае нельзя пренебрегать тем, что пережило человечество 80 лет назад».

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Памяти псковичей – жертв Холокоста».