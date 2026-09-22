Ярмарка «Осень‑2026» состоится в Опочке 4 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Опочецкого округа.

«Приглашаем жителей и гостей нашего округа на окружную ярмарку», - сообщили в администрации.

Торговые ряды развернутся на улице Пролетарской. Ярмарка будет работать с 8:00 до 14:00.

Будут представлены мясная и рыбная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, товары пчеловодства, овощи и фрукты, а также саженцы цветов, плодовых деревьев и кустарников. Помимо этого, в рамках ярмарки состоится культурно-развлекательная программа.

С расписание осенних ярмарок в Псковской области можно ознакомиться по ссылке ниже.