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Олег Брячак назвал свое уголовное дело «изначально бесперспективным»

Депутат Псковской городской Думы, лидер псковских справедливороссов Олег Брячак заявил, что его уголовное дело «изначально бесперспективное». Свою оценку он дал 26 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Я уже под следствием почти пять лет нахожусь. Если бы что-то на меня было, поверьте, пару-тройку месяцев хватило бы следственным органам для того, чтобы передать дело в суд, и через пару-тройку месяцев я бы уже поехал куда-нибудь сидеть», - прокомментировал Олег Брячак. Первое уголовное дело в отношении него было возбуждено по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

«Очень долго и упорно это дело расследовалось. Целая группа следователей перевернула весь мой бизнес на 10-15 лет назад», - заявил Олег Брячак. Депутат рассказал, что трижды в его доме проводились обыски. Проведена экспертиза всех счетов и всех фирм, которые якобы имели к нему отношение. Факт мошенничества, по его словам, доказать не удалось, и тогда это дело было переквалифицировано на статью о незаконном получении кредита. Ему предложили согласиться на закрытие данного дела из-за истечения сроков давности, но депутат дважды отказался, потому что это не реабилитирующее обстоятельство. По итогам рассмотрения в суде дело возвращено в прокуратуру.

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Депутат удивлен тем, что суд не выносит оправдательный приговор - в результате он в течение 5 лет ограничен в правах и должен терпеть обыски в своем доме. «Если бы я был виновен, вы бы давно мне это предъявили, а не занимались вот этим отфутболиванием. Лично я к этому делу отношусь абсолютно ровно и спокойно. Я его даже не читал. Даже этим не занимаюсь, у меня есть адвокаты, которые этим занимаются, пишут апелляции. Я не позволю, чтобы меня отвлекали эти нелепые вещи. Мне обидно, что сидят люди, кучи бумаги у них, они ее тратят, время свое тратят, налоги наши тратят. А зачем они это все делают?» - недоумевает Олег Брячак.

Он не думает, что наличие незаконченного уголовного дела каким-то образом помешает его участию в выборах в 2021 году.