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Суд решил вернуть прокурору уголовное дело в отношении депутата Олега Брячака

Псковский городской суд вынес постановление в отношении депутата Псковской городской Думы 6-го созыва Олега Брячака. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском суде, ему было предъявлено обвинение в незаконном получении кредитов путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации (ч. 1 ст. 176 УК РФ), а бухгалтеру ООО «Лари» и ООО «Хинтел» - в пособничестве совершению указанных действий (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 176 УК РФ).

Суд установил, что в 2012 году Олег Брячак, осуществляя руководство ООО «Лари» и ООО «Хинтел» и обладая сведениями об их финансовом положении, незаконно получил кредиты для пополнения оборотных средств, а бухгалтер обеспечила изготовление бухгалтерских балансов этих организаций, внеся в них заведомо ложные сведения о положительных показателях нераспределенной прибыли. На основании этих документов в июне и августе 2012 года «Россельхозбанк» выдал кредиты по 19 миллионов рублей каждому обществу. Полученными средствами Олег Брячак распорядился по своему усмотрению, израсходовав их на ведение деятельности этих двух организаций.

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В связи с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства и установлением фактических обстоятельств, указывающих на наличие оснований для квалификации действий подсудимых как более тяжкого преступления, суд вынес постановление о возвращении уголовного дела прокурору Псковской области, говорится в сообщении.