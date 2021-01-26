Общество

Деревянная фигура Александра Невского доставлена в дновскую деревню

Деревянная фигура Александра Невского доставлена в деревню Заклинье Дновского района сегодня, 26 января. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила заместитель главы администрации района Марина Карпова.

Фото Марины Карповой

Она напомнила, что создание фигуры было обозначено как одно из мероприятий социального проекта АНО «Малая Родина» «Александр Невский - оплот русской культуры и самобытности».

Фото Марины Карповой

Ожидается, что она будет установлена около сельской библиотеки. «Скорее всего, это случится весной. А пока идут подготовительные работы по другим мероприятиям проекта», - отметила Марина Карпова.