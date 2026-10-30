Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров посетил Псковскую область

Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Псковскую область, где посетил ряд промышленных предприятий и провёл встречу с губернатором региона Михаилом Ведерниковым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Российской Федерации.

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Денис Мантуров посетил производственные площадки «Акрон Холдинга» – «Севкабель» и «СКТ-сервис», где ознакомился с результатами проекта по переносу исторического предприятия из Санкт-Петербурга в Псков. В рамках масштабного переезда было осуществлено перемещение более 600 фур с оборудованием, технологической документацией и музейными экспонатами завода. Сегодня «Севкабель» производит силовые и контрольные кабели, геофизическую и судовую продукцию для ключевых отраслей экономики: строительства, энергетики и промышленности. Среди заказчиков – структуры госкорпорации «Росатом», ПАО «Россети» и АО «ОСК». На реконструированной площадке площадью 80 тыс. кв. м смонтировано 90% из 73 запланированных линий. Первый заместитель Председателя Правительства осмотрел производственную линию по изготовлению гибких кабелей с резиновой изоляцией. Особое внимание было уделено резиносмесительному комплексу, который позволяет создавать материалы с заданными характеристиками для судовых и шахтных кабелей. Стратегическим достижением стал запуск собственного производства шести инновационных марок полимеров.

В ходе осмотра площадки «СКТ-сервис» первый вице-премьер ознакомился с производством полного цикла – от проектирования до сервисного обслуживания. Предприятие специализируется на продукции для нефтегазовой отрасли: гибкие полимерные трубы для добычи нефти в сложных условиях, скважинные тепловые системы для работы в условиях Крайнего Севера, рельсосварочное оборудование, геофизические лебёдки и спуско-подъёмные установки. Продукция применяется при добыче высоковязкой нефти, строительстве железнодорожных путей, обслуживании метрополитенов. Оборудование поставляется как российским компаниям, так и предприятиям стран ближнего зарубежья. В производстве используются отечественные системы управления и комплектующие.

Кроме того, первый вице-премьер посетил завод «АВАР», который специализируется на производстве электрооборудования для автомобильной техники: реле, предохранители, выключатели, блоки управления, модули светотехники. На площадке ознакомились с работой цеха сборочного производства, а также литья пластмасс и гальванических покрытий. Завод выпускает более 500 различных изделий и является поставщиком всех крупнейших автосборочных предприятий страны, включая АвтоВАЗ.

В заключение Денис Мантуров провёл рабочую встречу с Михаилом Ведерниковым.

«Обрабатывающая промышленность региона в целом показывает неплохие результаты – по текущему году индекс промышленного производства превышает средний показатель по России. С 2023 года Правительство выделило региону более 2 млрд рублей в виде субсидий на поддержку предприятий промышленности. Речь и о Фонде развития промышленности, который с 2016 года направил более 10 млрд рублей на проекты обрабатывающих производств», – отметил Денис Мантуров.

Глава региона поблагодарил Первого заместителя Председателя Правительства за системную поддержку, оказываемую Псковской области на протяжении многих лет.

«Поддержка, кредиты, которые предоставляются промышленным предприятиям, идут на развитие производства, дают результат: увеличивается средняя заработная плата, расширяется перечень выпускаемой продукции предприятий. В Псковской области работают 133 крупных и средних предприятия. И на региональном уровне мы стараемся оказывать все меры поддержки», – отметил губернатор.

Отдельно глава региона поблагодарил за системную поддержку по приведению в порядок пассажирского автобусного автопарка. Неоднократно при федеральной поддержке регион получал серьёзное финансирование для обновления общественного транспорта, использовались возможности специального казначейского кредита. Благодаря федеральной поддержке регион смог приобрести (в 2020 и 2024 годах) 281 современный автобус для решения проблемы устаревшего парка общественного транспорта. Глава региона отметил значимость этой помощи и обратился с просьбой оказать содействие в приобретении дополнительных объёмов техники для региона. Первый вице-премьер дал поручение Минпромторгу и Минфину проработать вопрос поддержки обновления автобусного парка региона за счёт федеральных ресурсов.

На протяжении последних лет промышленность Псковской области демонстрирует стабильную динамику. Индекс промышленного производства региона за восемь месяцев 2026 года составил 102,1%, что превышает средний показатель по России.

Фонд развития промышленности с 2016 года профинансировал 13 проектов в Псковской области, направив в обрабатывающие производства региона более 10 млрд рублей в виде льготных займов.

Псковская область – это яркий пример вовлечённости и внимания к реализации национальных проектов. Так, по итогам 2025 года регион занял второе место в России по уровню достижения показателей национальных проектов. Ответственный подход область демонстрирует по федеральным проектам «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», уровень достижения показателей по которым составляет 100% по итогам прошлого года.

В 2025 году в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Псковской области внедрено 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, при содействии Центра поддержки экспорта Псковской области 12 предприятий заключили экспортные контракты. За истекший период 2026 года уровень достижения показателей федеральных проектов составляет 99,25%.

Объём финансирования с каждым годом увеличивается. Так, в 2025 году на реализацию федеральных проектов Псковской области было направлено 11,14 млрд рублей, а в 2026 году – 18,09 млрд рублей.