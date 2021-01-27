Общество

Карантин по бешенству ввели в Новосокольническом районе

Карантин по бешенству ввели в Новосокольническом районе. Соответствующий указ губернатора Псковской области Михаила Ведерников опубликован на сайте нормативно-правовых актов региона 28 января.

Ограничительные мероприятия ввели на территории эпизоотического очага - личного подворья в деревне Насва и на территории самого населенного пункта. Здесь запрещены выставки собак и кошек, выводки и натаски собак, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и так далее) диких животных.

Кроме того, под ограничения попала «угрожаемая зона» - Насвинская волость. Здесь запретили торговлю домашними животными вывоз собак и кошек за пределы угрожаемой зоны, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и так далее) диких животных.

Комитету по ветеринарии Псковской области поручили обеспечить реализацию мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очага бешенства животных на территории личного подворья в деревне Насва.

Карантин ввели до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.