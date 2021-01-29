Общество

Работу по созданию профсоюзов активизируют в Гдовском районе

Выездное заседание президиума Псковского областного совета профессиональных союзов состоялось в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В заседании приняли участие председатели отраслевых профсоюзов, глава Гдовского района Юрий Павлов и председатель райпо Василий Чумаков. В рамках сложившейся системы социального партнерства стороны обсудили возможность создания новых первичных профсоюзных организаций, увеличения профсоюзного членства в действующих хозяйствующих субъектах.

«Положительным примером для всех стал руководитель Гдовского райпо Василий Николаевич Чумаков, который сам является членом профсоюза. Глава района Юрий Сергеевич Павлов в ходе президиума поддержал активность профсоюза и пообещал максимально помогать в развитии профсоюзного движения, способствовать увеличению профсоюзной численности в муниципалитете», - отметили в пресс-службе.

Членским организациям поручили составить список организаций и предприятий, где в настоящее время нет профсоюзов, чтобы провести работу по их созданию при поддержке социальных партнеров.

Также на заседании вручили профсоюзные награды областного совета профсоюзов и профсоюза народного образования и науки РФ. По окончании официальных мероприятий состоялась экскурсия.