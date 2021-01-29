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От древностей Святогорской обители до «пушкинского кода» пандемии — в «Михайловском» верстают программу гейченковских чтений

Порядка двадцати специалистов в области музейного дела, педагогики, истории и литературоведения уже заявили о своем

желании выступить на предстоящих Февральских музейных чтениях памяти С.С. Гейченко в Государственном музее-заповеднике

А.С. Пушкина «Михайловское».

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Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, география нынешних чтений обещает быть интересной. Среди тех, чьи доклады и сообщения уже включены в предварительную программу конференции, москвичи и петербуржцы, жители Тульской и Ленинградской областей. Наш регион, традиционно, представляют псковичи и пушкиногорцы, однако кроме того впервые на конференции ожидают выступление сотрудников музея-усадьбы М.П. Мусоргского (Куньинский район), а также музея-усадьбы С.В. Ковалевской (Великолукский район), Опочецкого краеведческого музея.

Интересен и спектр тем — помимо сугубо «музейных» и обращенных в историю исследований, ряд спикеров предлагают и

остросовременные наблюдения. Это, например, «Пушкинский код в период пандемии 2020 года» (докладчик — Эльмира Афанасьева,

доктор филологии, Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина, Москва). Или «Дополненная реальность в музеях-

заповедниках» (докладчик — Артём Тараканов, волонтер Археологического клуба, Санкт-Петербург).

Среди наиболее ожидаемых выступлений, так или иначе освящающих историю и реликвии псковских пушкинских мест, можно

назвать доклады «Древний вид Святогорского монастыря. К атрибуции листа из альбома К. Фишера «Виды Святогорского монастыря» 1899 года» (докладчик — Елена Ступина, ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского Заповедника), или «Что написано на могиле А.С. Пушкина (видеовыступление учителя истории из Санкт-Петербурга, в недавнем прошлом — экскурсовода «Михайловского» Алексея Коржова).

Напомним, что чтения, которые в этом году назвали «…Здесь опять / Минувшее меня объемлет живо…», пройдут 13 и 14 февраля.