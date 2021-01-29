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Михаил Ведерников: В Псковской области остался всего один активный очаг COVID-19

Вспышка заболевания в Павском доме-интернате снята с контроля Роспотребнадзора. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

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«В Псковской области остался всего один активный очаг», - отметил глава региона. Как сообщалось ранее, на прошлой неделе очаг коронавируса выявили в Дедовичской районной больнице.

При этом губернатор с сожалением констатировал, что статистика умерших продолжает расти. Напомним, что за минувшие сутки количество жертв коронавирусной инфекции увеличилось еще на одного человека.