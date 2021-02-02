Общество

Число умерших из-за коронавируса в Псковской области увеличилось до 137

Количество умерших из-за коронавируса в Псковской области увеличилось до 137. За минувшие сутки в регионе скончались еще два человека с COVID-19.

Смотрите также 42 жителя Псковской области заразились коронавирусом за сутки

С начала пандемии в регионе коронавирус подтвердили у 29 650 человек. Выздоровели 17 710 человек.