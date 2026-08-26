Снижение бюрократической нагрузки и наставничество обсудили профсоюзы в Пскове

Заседание Профсоюзной секции председателей территориальных организаций прошло в Доме профсоюзов в рамках Всероссийского августовского педагогического совета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов.

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Участники обсудили основные направления работы на 2026–2027 учебный год. В центре внимания были профессиональный рост и повышение престижа профессии, наставничество и снижение бюрократической нагрузки на педагогов.

Отдельное внимание уделили карьерному и квалификационному росту учителей, а также сохранению и передаче опыта молодым специалистам. Вопрос снижения отчетности рассмотрели с точки зрения высвобождения времени педагогов для работы с учениками.

В рамках заседания руководителям ряда образовательных учреждений вручили дипломы за содружество от Псковского областного совета профсоюзов.

«Сегодня мы не просто сверяем часы перед стартом нового учебного года. Мы определяем векторы, которые сделают труд учителя более достойным, а сам образовательный процесс — свободным от лишней отчетности. Приятно, что секция Псковской областной организации профсоюза работников становится местом, где проблемы перерастают в конкретные решения, а инициативы на местах получают поддержку на региональном уровне. А врученные сегодня дипломы - это знак уважения к тем, кто понимает: сильный профсоюз и сильная школа идут рука об руку», - прокомментировала председатель профсоюзов Псковской области Игорь Иванов .