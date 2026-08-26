Сотрудники и ветераны МЧС высадили аллею туй в Пскове к 100-летию пожарного надзора

Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области и ветераны Государственного пожарного надзора приняли участие в акции по высадке деревьев, посвященной предстоящему 100-летию со дня основания органов Государственного пожарного надзора МЧС России. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

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На территории главного управления высадили саженцы молодых туй. Новая аллея станет символическим напоминанием о сотрудниках, которые ежедневно обеспечивают безопасность жителей, а также о ветеранах и специалистах, стоявших у истоков формирования Государственного пожарного надзора.

В акции приняли участие действующие сотрудники МЧС и ветераны ведомства.

«Завершилось мероприятие чаепитием, на котором ветераны ведомства вспомнили службу, своих коллег и поделились новостями о сегодняшней жизни», - отметили в пресс-службе.