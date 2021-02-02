Общество

Режим самоизоляции для пожилых людей отменят в Псковской области

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет отменят в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона отметил, что не только старшее поколение испытывает трудности от постоянного нахождения дома, но и работодатели.

Также увеличат лимит заполняемости театров и филармонии в Псковской области с 25% до 50%. Экскурсионные группы в Псковской области разрешат увеличить до 25 человек.

Кроме того, перевод на удаленный режим работы 30% сотрудников с формально обязательного требования станет рекомендательным. «Для многих это стало настоящим вызовом. Предлагаю сегодня перевести эту меру в разряд рекомендаций», - отметил губернатор.

Остальные ограничения предлагается продлить еще на неделю. «Сломя голову снимать действующие ограничения нельзя», - добавил глава региона.