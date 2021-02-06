Общество

Псковичи посоревнуются с жителями других городов в знаниях об Александре Невском

Команда читателей псковской библиотеки «Родник» имени С. А. Золотцева примет участие в межрегиональной онлайн-викторине, которую организовала Вологодская областная универсальная научная библиотека.

Викторина называется «Не в силе Бог, а в правде» и посвящена 800-летию со дня рождения великого русского правителя, полководца и дипломата Александра Ярославовича (Невского). Ее придумали для школьников 8-10 классов и учащихся профессиональных колледжей сотрудники вологодского библиотечно-информационного юношеского центра имени В. Ф. Тендрякова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской библиотеке, викторина назначена на 18 февраля. В этот день в 15.00 в интернете померяются своими знаниями об Александре Невском не только псковичи с вологжанами, но и юные библиолюбы из Переславля-Залесского. Каждый город заранее сформировал для этого команду из 10 человек.

Викторина будет состоять из трех туров (по 10 вопросов в каждом): «Александр Невский: факты биографии», «Александр Невский: святой князь, полководец и дипломат» и «Память о святом князе Александре Невском в России».

Все участники викторины получат дипломы, а команда-победитель - еще и приз.

Более подробную информацию о викторине можно получить на официальном сайте юношеского центра им. В. Ф. Тендрякова Вологодской областной универсальной научной библиотеки. Там же 18 февраля можно будет в режиме онлайн следить за ходом соревнований.