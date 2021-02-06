Общество

Псковский губернатор назвал единственный способ надежной защиты от COVID-19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Он отметил, что за минувшие сутки зафиксировано всего 40 новых случаев заражения, при этом выздоровело 102 человека.

«Ситуация объективно выравнивается», - считает глава области. Однако расслабляться, по его мнению, в настоящее время не следует.

«Не стоит расслабляться из-за снижения основных цифр статистики. Берегите себя и записывайтесь на вакцинацию – это единственный способ надежно защититься от COVID-19», - призвал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

При этом губернатор выразил соболезнования родным и близким двух жителей региона, скончавшихся накануне от коронавируса. Напомним, общее число жертв пандемии в Псковской области составляет 142 человека.