Общество

Директором санатория «Голубые озера» может быть назначен Иван Федьков

Очередное заседание президиума профсоюзного объединения Псковской области состоялось сегодня, 9 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, участники заседания приняли ряд важных решений.

Созван Совет Псковского облсовпрофа с целью проведения ротации в составе коллегиальных органов управления профобъединения и утверждения нового положения о стимулировании профсоюзных активистов.

Также члены президиума рассмотрели итоги работы инспекции труда по правовому и техническому направлению за 2020 год, приняли постановление о проведении информационно-разъяснительной работы по массовой вакцинации против коронавирусной инфекции. Участники заседания также обсудили и приняли решение об индексации заработной платы аппарата Псковского облсовпрофа на процент инфляции.

Кроме того, президиум поручил рассмотреть на Совете учредителей вопрос о назначении на должность директора ЛПУ «Санаторий «Голубые озера» Ивана Федькова.

«Благодарю состав президиума за слаженную, командную работу! В нелегкое время мы все совместно удерживаем профобъединение в стабильном состоянии и, благодаря вам, можем рассчитывать на поступательное и планомерное развитие», – подчеркнул председатель облсовпрофа Игорь Иванов.