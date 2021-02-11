Общество

Больничный без ошибок

Коронавирус четко выявил все достижения и упущения нашей системы здравоохранения. Одной из реалий новой дистанционной эпохи, доказавших свою жизнеспособность, стал электронный больничный.

В 2017 году, когда проект по внедрению электронных листков нетрудоспособности только стартовал, многие отнеслись к нему скептически. Сегодня можно со всей уверенностью сказать: цифра не просто достойно выдержала испытание временем и COVIDом, но даже наряду с другими мерами помогла псковским поликлиникам спастись от вала жалоб и очередей на пике пандемии. Рассказываем о том, почему и в каких случаях на вопрос врача «Вам бумажный или электронный?» удобнее выбрать второй вариант.

Скажи цифре да

«В следующий раз бери обязательно электронный!» - такими словами встретила меня после больничного главный бухгалтер. На мое удивленное: «Но ведь бумага надежнее», - она лишь махнула рукой, отчего я почувствовала себя как минимум бронтозавром. Опытный главбух с большим стажем объяснила мне все предельно доступно: «Электронный больничный упрощает работу. Не нужно заполнять все данные по клеточкам, к тому же ФСС выплачивает больничные по этим листкам оперативнее. А еще исключается возможность фальсификации, значит, можно не тратить время на проверку подлинности больничного».

«Приглянулся» электронный вариант и медикам. Сегодня из 51 действующего на территории Псковской области медучреждения и имеющих лицензию на выдачу больничных, оформить листок нетрудоспособности в электронном виде можно в 47. Заместитель начальника госпиталя по медицинской части «Псковского госпиталя для ветеранов войн» Маргарита Жукова говорит, что в их медучреждении присоединились к проекту электронных больничных сразу, в 2017 году. С тех пор успели привыкнуть.

«Электронный больничный не нужно исправлять - все заложено в базе, никаких рукописных ошибок попросту не допустишь, - рассказывает она. - Мы работали в COVIDе два месяца, благодаря ЭЛН не возникало проблем с необходимостью нести документы из «грязной» зоны в чистую, электронные больничные можно спокойно продлевать, даже если речь идет о продлении в другом медучреждении. Пациент и работодатель, зная номер листка, видят его в базе на Госуслугах. Сколько раз мы сталкивались с тем, что люди небрежно обращаются с документами - здесь такая опасность исключена. Нам очень нравится работать с электронными листками нетрудоспособности, нас они очень устраивают».

Удобной альтернативой стал электронный больничный и для псковичей, которые работают в организациях, чьи головные офисы расположены в других регионах России. «Раньше я должна была отправлять бумажный больничный заказным письмом и пару недель ждать его оплаты, - поделилась опытом Наталья. - Теперь мне достаточно сообщить на работу номер электронного больничного. Оплата приходит в течение трех дней максимум».

А вот другая история, которую рассказала нам еще одна псковичка: «У нас двое маленьких детей. Однажды больничный, закрытый в поликлинике, муж оставил в прихожей, чтобы наутро отнести его на работу. Маленький сын нарисовал на нем лисичку. Пришлось отпрашиваться с работы, терять целый день, чтобы в медучреждении ему выписали дубликат листка нетрудоспособности».

ПОДРОБНЕЕ

Электронный больничный оформляется медучреждением. Пациенту выдается талончик, на котором обычно указаны ФИО человека, номер больничного листа, СНИЛС и период нетрудоспособности. Закон не регламентирует внешний вид этого талончика, поэтому в разных поликлиниках они могут выглядеть по-разному. Самое главное на нем - это номер. Утеря талончика ни на что не повлияет: электронные больничные находятся в базе ФСС, а значит, номер можно посмотреть в личном кабинете получателя услуг https://lk.fss.ru или позвонить в поликлинику . Установленные законодательством сроки перечисления средств - 10 дней.

Легко открыть, просто оплатить, невозможно подделать

Действительно, как подтвердили в Псковском региональном отделении Фонда социального страхования, электронный лист - это удобное решение и для медиков, и для работодателя, и для пациентов.

Во-первых, такой больничный можно оплатить полностью дистанционно. Его оформление и обработка не требуют непосредственного взаимодействия застрахованного лица и работодателя, следовательно, граждане могут находиться на режиме самоизоляции и при этом получать пособие по временной нетрудоспособности. Это позволяет минимизировать контакты гражданина с медработниками, сотрудниками бухгалтерии, исключить повторные посещения медорганизаций в случае возникновения ошибок. К слову, данные для расчета выплат по больничному работодатель также может передать в ФСС удаленно - в электронном виде. Все это в совокупности позволяет защитить здоровье людей и обеспечить своевременное назначение и выплату пособий.

Во-вторых, электронный листок нетрудоспособности нельзя потерять, испортить, помять или порвать. Всю необходимую информацию в любой момент можно узнать в личном кабинете ФСС. В-третьих, полностью исключена возможность подделки электронного аналога больничного листка. ФСС проверяет порядок его оформления, и страхователь может быть уверен в достоверности сведений, указанных в нем. Работодателю нет необходимости хранить и обеспечивать сохранность электронных листков нетрудоспособности – все данные по ним содержатся в системе Фонда и могут запрашиваться страхователем неоднократно. При проведении проверок нет необходимости представлять ревизорам больничные листки в бумажном виде.

Для работников ЭЛН сделал более прозрачным алгоритм расчета и выплаты пособий. В личном кабинете застрахованного можно проконтролировать весь процесс: начиная с данных, которые представил работодатель в ФСС для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, и, заканчивая сроками и конкретными суммами по каждому из выданных гражданину больничных. Электронное взаимодействие способствует существенному сокращению сроков на получение выплат. В специальном приложении «Калькулятор пособий» в личном кабинете застрахованного можно заранее рассчитать размер будущей выплаты.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как сообщила заместитель управляющего ГУ-Псковского регионального отделения ФСС РФ Светлана Борщ, количество страхователей, выбирающих электронное оформление больничных листов, становится с каждым годом все больше. Если в 2019 году 32% листов оформлялось в форме электронного документа, то сейчас - 48%. Максимальный процент оформления электронных больничных оформляется в Псковской областной инфекционной больнице (91%). Если говорить о районах, то высокие показатели наблюдаются по Опочецкой, Пушкиногорской, Бежаницкой межрайонным больницам. Всего за 2020 год медицинскими учреждениями области было оформлено 117 479 листков нетрудоспособности в электронной форме.

Палки в колеса

Как с любыми нововведениями, не все свыкаются с ними быстро и легко. Если пациенты и медики оценили плюсы электронных больничных на раз-два, то работодатели пока неохотно встают на новые рельсы. Прежде всего, их останавливает накопленная годами опыта привычка к бумажным больничным. Кроме того, чтобы перейти на электронные листы нетрудоспособности, понадобится наличие электронной подписи и специального программного обеспечения, стоимость которого, по словам работодателей, составляет порядка 10000 рублей. В настоящее время основными российскими разработчиками бухгалтерского программного обеспечения являются компании «1С», «Тензор» (СБИС), «СКБ «Контур», «Компас-СПб» и корпорация «ПАРУС», обеспечивающие взаимодействие работодателей с Фондом по формированию электронных листков нетрудоспособности.

Некоторые из работодателей боятся не разобраться в новых программах. Однако, как заверили нас в региональном отделении Фонда социального страхования, информационная и IT-поддержка оказывается не только новичкам, но даже тем, кто достаточно давно и успешно пользуется новой системой. Могут и по телефону проконсультировать, и в офис выехать.

Да, проблемы могут возникать и у опытных бухгалтеров, которые на электронных больничных уже собаку съели. «Заглючила» 1С - пиши-пропало. Но от технических «капризов» не застрахован никто, и здесь полагаться надо, в первую очередь, на квалифицированных мастеров. Сначала спецов по 1С вызвать, и если по их части нареканий нет - тогда по тел. 700-215 звонить в информационный отел регионального ФСС. Работает также «горячая линия» по порядку оформления электронных больничных - 700-212.

«Если у бухгалтера возникли сомнения в правильности данных , например, в программе отображаются одни, но при этом он совершенно точно знает, что фактически они другие, не надо сразу же отправлять сотрудника в поликлинику за уточнениями. Ни один продукт, к сожалению, не идеален, - объясняет главный специалист отдела информатизации ГУ-Псковского регионального отделения ФСС РФ Виктор Лимашев. - В этом случае лучше получить консультацию, позвонив в ФСС».

Как рассказала нам начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ-Псковского регионального отделения ФСС РФ Яна Тихомирова, «несостыковки» в больничном могут быть связаны и с пресловутым «человеческим фактором». С 1 января изменился порядок выдачи больничных, что и вызвало ряд ошибок у работников медучреждений. «Мы ведем сейчас очень тесную разъяснительную работу с медучреждениями, с теми сотрудниками, кто выдает больничные листы, поэтому таких ошибок становится все меньше», - подчеркнула сотрудник Фонда.

За время пандемии псковские врачи и фельдшеры уже привыкли спрашивать больных о том, какой больничный им выписать - бумажный или электронный. И тот, и другой имеют одинаковую законную силу. Главное - не забудьте поинтересоваться у работодателя, готов он к работе с электронными листками или по старинке твердит: «Выбросить ненужные бумаги? Хорошо, только не забудьте снять копию с каждой страницы!».

Елена Никитина