Общество

Псковская гордума согласовала обмен участков для строительства новой школы

Городская Дума дала согласие на принятие администрацией Пскова решения об обмене земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности. Речь идет о территории в Борисовичах, где планируется строительство новой школы.

Как пояснила заместитель главы городской администрации Валентина Зубова, в связи с активной застройкой жилого района Борисовичи там в рамках национального проекта запланировано создание новой общеобразовательной школы на 825 мест.

На сегодняшний день участок, на котором предполагается возвести школу, находится в частной собственности, но компания-владелец согласна обменять его на равноценные по стоимости участки, расположенные на другой окраине Пскова - в микрорайоне Кресты. Подлежащие обмену земельные участки не имеют расположенных на них объектов недвижимого имущества.

Рядом с новой школой планируется построить две парковки — для персонала и для родителей, которые будут привозить детей в школу. Председатель социального комитета гордумы Федор Постнов обратил внимание, что родителям придется разворачиваться рядом с жилыми домами, поэтому будет создаваться большая пробка. В ответ Валентина Зубова уточнила, что земельный участок будет больше по площади, чем требуется по нормам для школы, и при разработке проектно-сметной документации транспортно-пешеходным путям будет уделено особое внимание.

Депутат Олег Брячак в ходе обсуждения назвал обмен земельных участков удачным. «Не знаю, как вы их убедили (собственников участка в Борисовичах — ред), но отдали неликвид в болоте, а получили классный участок под школу», - похвалил депутат администрацию Пскова.