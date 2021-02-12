Общество

Глава Великих Лук рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

Глава города Великие Луки Николай Козловский привился от коронавируса. Об этом руководитель муниципалитета сообщил в своем еженедельном обращении к горожанам, размещенном в инстаграм-аккаунте.

«На этой неделе я на общих основаниях сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V», - рассказал Николай Козловский. - Процедура заняла несколько секунд».

По словам муниципального руководителя, до процедуры он, согласно правилам вакцинации от COVID-19, заполнил необходимые документы и прошел осмотр у терапевта.

«После введения вакцины ничего особенного не почувствовал. Температуры не было, но на третий день был небольшой озноб. И сейчас, спустя несколько дней, самочувствие нормальное, работоспособность на прежнем уровне. Отмечу только, что прививка придает дополнительную уверенность», - поделился своими впечатлениями глава города.