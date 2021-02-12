Общество

Контр-адмирал о Пушкине и скульптор о блаженном Тимофее Святогорском: в «Михайловском» стартуют музейные чтения

В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» сегодня встретили первых участников Февральских музейных чтений памяти С.С. Гейченко «…Здесь опять / Минувшее меня объемлет живо…».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, в окончательную программу нынешней конференции вошло 19 докладов и сообщений, подготовленных сотрудниками музеев, учебных заведений, других учреждений и общественных организаций Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тульской и Псковской областей.

Кроме того, в рамках нынешних чтений запланированы презентации нескольких изданий: свежих выпусков журналов «Литературные знакомства» и «Серебряные сверчки», а также книги «Знойный август 1820 года. Пушкин на Кубани», автор которой — Геннадий Антонов, давний друг и соратник «Михайловского». В заповеднике рассказали, что Геннадий Антонов — постоянный участник научных чтений, которые проходят в музее. Доктор технических наук, известный специалист по ракетному оружию, контр- адмирал в отставке, главный конструктор направления АО «СПМБМ «Малахит» (Ленинградская область, Гатчина), всё своё свободное время он посвящает исследованиям отдельных страниц жизни и творчества А.С. Пушкина и о результатах своих изысканий регулярно докладывает участникам Михайловских конференций. Его перу принадлежит множество популяризаторских статей и несколько книг, как то: «Морские рисунки в графике Пушкина», «Пушкин и флот», проч.

Запланирована в рамках конференции и встреча с Марией Третьяковой, членом союза художников, автором памятника Блаженному Тимофею Святогорскому в Пушкинских Горах. Предполагается, что на нынешних чтениях Мария Игоревна расскажет о своей работе над памятником С.С. Гейченко — легендарному музейщику, хранителю, первому послевоенному директору музея-заповедника «Михайловское».

Полную программу чтений можно найти на официальном сайте Пушкинского Заповедника.

XXIV Февральские музейные чтения памяти С.С. Гейченко в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» откроются уже завтра, в 9.30, в музейном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). В учреждении напомнили, что стать слушателем конференции с правом обсуждения услышанного может любой желающий, и особо подчеркнули, что все заседания пройдут с неукоснительным соблюдением всех актуальных санитарно-эпидемиологических требований.